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56-летний Квентин Тарантино впервые стал папой

STYLERПерсоны    22.02.2020 - 21:10
56-летний Квентин Тарантино впервые стал папой
Квентин Тарантино (Фото из открытых источников)

В семье Квентина Тарантино и Даниэлы Пик пополнение

Квентин Тарантино и Даниэла Пик стали родителями - у звездной семьи появился сын. 56-летний голливудский режиссер стал отцом впервые.

Мальчик появился на свет 22 февраля в израильской больнице "Ихилов" в Тель-Авиве, передают "Вести Израиль".

Жена Тарантино 36-летняя израильская певица после родов чувствует себя хорошо.

В прошлом месяце американский режиссер рассказывал журналистам, что его супруга "на седьмом небе от счастья", а сам он радуется от одного взгляда на нее.

Напомним, что пара поженилась в ноябре 2018 года, хотя роман между ними начался в 2009-м, когда культовый режиссер посещал Израиль в рамках мирового тура своего фильма "Бесславные ублюдки".

Отношения развивался стремительно и уже через две недели после знакомства пара стала появляться на публике держась за руки. Через некоторое время Тарантино и Пик рассталась, но вскоре снова сошлись.

56-летний Квентин Тарантино впервые стал папой

Квентин Тарантино и Даниэла Пик (Фото: instagram.com /edcarpetmood)

Свадебную церемонию решили провести в Лос-Анджелесе (США) в еврейском стиле. На мероприятии присутствовали только родственники и самые близкие друзья жениха и невесты.

Для обоих брак стал первым (хотя Тарантино ранее состоял в отношениях со многими известными женщинами, такими как актриса Мира Сорвино и кинорежиссер София Кополла), а сегодня у супругов родился первенец.

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