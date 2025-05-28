55-летняя женщина назвала 7 привычек, от которых избавилась, чтобы получить тело мечты

От каких привычек избавилась женщина

По ее словам, она старается следить за своим питанием и не переедать. С помощью кросфита и силовых упражнений она смогла получить тело мечты.

"Я никогда не представляла себя такой сильной. Еда была минным полем, и я никогда не думала, что освобожусь от образа тела, который я сама себе создала. Самое интересное то, что я выгляжу лучше, избавившись от всех этих бессмысленных правил для себя", - написала она.

Вот от каких привычек избавилась женщина:

перестала зацикливаться на весе тела или на количестве жира в организме

не придерживалась модных диет и начала тренироваться натощак

не боится поднимать очень тяжелые гантели (то есть вдвое больше веса, чем ее).

не переживает о том, что выглядит "слишком мускулистой"

не воспринимает еду, как вознаграждение или наказание

перестала гнаться за "быстрыми результатами"

не пытается изменить размер одежды или свою внешность

Дебора Мур (фото: instagram.com/strongr_movement)

Распорядок тренировки

Сейчас Мур занимается кроссфитом несколько раз в неделю и говорит, что именно он изменил ее жизнь, когда ей исполнилось 50 лет и она впервые взяла в руки штангу.

"Это не был поворот на 180 градусов за одну ночь, но в течение следующих нескольких лет пребывание в этом сообществе помогло ей понять, что то, как ее тело работает, гораздо важнее, чем то, как оно выглядит", - добавила она.

В частности, она может делать несколько вещей в 55 лет, которые она не могла делать в свои 30, а именно:

становую тягу с вдвое большим весом, чем ее собственный

делать гимнастические упражнения, например, "подтягивание пальцами ног к перекладине и гантели"

делать подтягивания

стоять на руках

Дебора Мур (фото: instagram.com/strongr_movement)