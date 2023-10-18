ua en ru
Ср, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото

Среда 18 октября 2023 18:36
UA EN RU
54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото Дженнифер Лопес невероятно смотрится в своем возрасте (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлия Любченко

Звезда Голливуда Дженнифер Лопес снялась в горячей фотосессии для рекламы своей первой коллекции нижнего белья "This Is Me… Now", которую она представила в коллаборации с итальянским брендом Intimissimi.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть вам эти красивые фото, которыми Джей Ло поделилась в своем Instagram-аккаунте, а также узнать стоимость комплекта, рекламируемого звездой.

Джей Ло продемонстрировала идеальную фигуру в рекламе женского белья

Джей Ло никогда не скрывала свою фигуру, ведь она у нее идеальна. Актриса не впервые кичится своим прессом. Но на этот раз Дженнифер стала лицом новой коллекции нижнего белья "This Is Me… Now" итальянского бренда Intimissimi.

54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото

Дженнифер Лопес показала роскошные фото в белье (фото: instagram.com/jlo)

Лопес снялась не только в фотосессии, но и в видеорекламе для бренда. В ролике Голливудская звезда предстает в нежном комплекте цвета шампань. В комплект входит бюстгальтер, трусики, пояс и пеньюар.

В клипе Джей Ло поет и романтично играет на фортепиано, что придает комплекту еще большую изысканность и нежность.

Конечно, без невероятно красивых фотографий тоже не обошлось. Дженнифер Лопес позировала на бархатных диванах в разных позах, позволяющих продемонстрировать всю красоту своего тела и комплекта от Intimissimi.

54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото

Дженнифер Лопес показала роскошные фото в белье (фото: instagram.com/jlo)

Стоимость комплекта как у Джей Ло в Украине.

Поскольку это лимитированная коллекция, стоит она соответственно. Цены указаны на официальном сайте.

  • К примеру, пеньюар, который продемонстрировала Джей Ло - стоит 10 тысяч 829 гривен.
  • Бюстгальтер - 2 тысячи 429 гривен.
  • Пояс идет стоимостью 1 тысяча 439 гривен.
  • А нежные трусики - 939 гривен.

54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото

Дженнифер Лопес показала роскошные фото в белье (фото: instagram.com/jlo)

54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото54-летняя Дженнифер Лопес в нижнем нижнем белье показала идеальные формы: горячие фото

Стоимость комплекта как у Джей Ло (скринншоты/ intimissimi)

Ранее мы писали о том, что 53-летняя Дженнифер Лопес в прозрачном платье поразила красоту.

А также писали о том, что 48-летняя поп-дива, снимавшая клип в Киеве, восхищает природной красотой без макияжа в бикини.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дженнифер Лопес білизна