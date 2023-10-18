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54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото

Середа 18 жовтня 2023 18:36
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54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото Дженніфер Лопес неймовірно виглядає у своєму віці (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Юлія Любченко

Зірка Голлівуду Дженніфер Лопес знялася у гарячій фотосесії для реклами своєї першої колекції спідньої білизни "This Is Me… Now", яку вона представила у колаборації з італійським брендом Intimissimi.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися вам ці гарні світлини, якими Джей Ло поділилася у своєму Instagram-акаунті, а також дізнатися вартість комплекту, який рекламує зірка.

Джей Ло продемонструвала ідеальну фігуру в рекламі жіночої білизни

Джей Ло ніколи не приховувала свою фігуру, адже вона у неї ідеальна. Акторка не вперше хизується своїм пресом. Але цього разу Дженніфер стала обличчям нової колекції спідньої білизни "This Is Me… Now" італійського бренду Intimissimi.

54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото

Дженніфер Лопес показала розкішні фото у білизні (фото: instagram.com/jlo)

Лопес знялась не лише у фотосесії, а ще й у відеорекламі для бренду. В ролику Голлівудська зірка постає у ніжному комплекті кольору шампань. У комплект входить бюстгальтер, трусики, пояс та пінюар.

У кліпі Джей Ло співає та романтично грає на фортепіано, що додає комплекту ще більшої вишуканості й ніжності.

Звісно, без неймовірно красивих фотографій також не обійшлося. Дженніфер Лопес позувала на оксамитових диванах у різних позах, які дозволяють продемонструвати всю красу свого тіла та комплекту від Intimissimi.

54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото

Дженніфер Лопес показала розкішні фото у білизні (фото: instagram.com/jlo)

Вартість комплекту як у Джей Ло в Україні

Оскільки це лімітована колекція, то вартує вона відповідно. Ціни вказано на офіційному сайті.

  • Наприклад, пеньюар, який продемонструвала Джей Ло - коштує 10 тисяч 829 гривень.
  • Бюстгальтер - 2 тисячі 429 гривень.
  • Пояс йде вартістю 1 тисяча 439 гривень.
  • А ніжні трусики - 939 гривень.

54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото

Дженніфер Лопес показала розкішні фото у білизні (фото: instagram.com/jlo)

54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото54-річна Дженніфер Лопес у ніжній спідній білизні показала ідеальні форми: гарячі фото

Вартість комплекту як у Джей Ло (скринншоти/intimissimi)

Раніше ми писали про те, що 53-річна Дженніфер Лопес у прозорій сукні вразила красою.

А також писали про те, що 48-річна поп-діва, яка знімала кліп у Києві, захоплює природною красою без макіяжу у бікіні.

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Дженніфер Лопес білизна