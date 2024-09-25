50-летняя Елена Мозговая показалась без макияжа и поставила на место хейтеров (фото)

Украинский продюсер Алена Мозговая выложила в соцсетях фото без макияжа и ответила хейтерам, которые утверждают, что она прибегала к пластическим операциям.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, пользователи сети упрекают 50-летнюю дочь Народного артиста Украины, композитора и певца Николая Мозгового, что она хорошо выглядит, ведь делала пластику.
Елена не стала мириться с подобными замечаниями и отметила, что такие комментарии, как правило, поступают от людей, которые сами скрывают свое лицо.
"Интересно, что те, кто пишут в комментариях "да ясно, это все пластика", как правило, на аватарке имеют цветочек, котика или еще что-то прекрасное. Или есть еще второй вариант, когда на аватарке персонаж, который можно снимать без грима в фильме ужасов ... Друзья, я за красоту! И внешнюю, и внутреннюю, потому что страшного в нашей жизни и так хватает...", - написала продюсер.
Елена Мозговая (фото: facebook.com/mozgovaolena74)
Чтобы успокоить дотошных критиков, Алена Мозговая поделилась откровенной фотографией, на которой предстала во всей своей естественной красоте. На снимке звезда была без макияжа и обошлась без фотошопа и фильтров.
"Вот фото "дома на кухне". Без профессионального макияжа, без брендовых платьев, без украшений и лишних понтов. Что мы видим? 50 летнюю девочку, которая до сих пор мечтает о чем-то недостижимом, которая не устала любить и дарить это чувство, которая умеет ценить настоящее: дружбу, любовь, эмоции, поступки, слезы и радость", - написала Мозговая.
Под постом пользователи сети отметили, что Елене не нужен макияж, ведь она красивая и без него.
Елена Мозговая (фото: facebook.com/mozgovaolena74)
К слову, в предыдущем посте Мозговая поделилась своим мнением об омолаживающих процедурах, заявив, что считает их полезными, если применять их с осторожностью и умом.
"Я не против пластической хирургии, я не против уколов красоты и не против фоторедакторов, я это делала и делаю в разумных дозах, чтобы не исказить, а поддержать то, что есть, то, что уже дано", - заявила продюсер, отвечая критикам на обвинения в том, что ее красота - заслуга "пластики".