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5 действенных советов, как распознать фальшивые доллары

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Понедельник 19 июня 2023 17:18
5 действенных советов, как распознать фальшивые доллары Как распознать фальшивые доллары (фото: Getty Images)
Автор: Наталия Коваль

Доллар - наиболее ходовая валюта в Украине. Не менее популярна также у фальшивомонетщиков, которые так и пытаются "впарить" поддельные деньги.

О том, как распознать доллары на фальшивость - читайте в материале Styler.

Водяные знаки

Правильная долларовая банкнота имеет водяной знак, который вы увидите, когда вы преподнесете купюру к свету.

Особая печатная нить

На аутентичных долларах есть тонкая металлическая нить, простирающаяся от одного края банкноты к другому. Цвет, позиция и надписи на нити варьируются в зависимости от номинала.

Рельефная печать

Оригинальные банкноты производятся с помощью специального метода печати, который оставляет некоторые элементы ощутимыми на ощупь. Проверьте, ощущаете ли вы эти рельефные детали.

Ультрафиолетовый свет

Под влиянием УФ-света подлинная банкнота будет излучать яркий голубой или красный свет. Этот свет отличается в зависимости от банкноты.

Правильная текстура

Настоящие банкноты изготавливаются из специального типа бумаги, состоящей из хлопка и льна, и ощущается иначе, чем обычная бумага.

Также следует помнить, что:

  • настоящие банкноты имеют уникальный серийный номер, который уникален для каждой банкноты и должен соответствовать определенному шрифту и размеру
  • в некоторых банкнотах большого номинала, например, в 100-долларовой банкноте, есть оптические элементы - изображения или цвета, которые изменяются при наклонении банкноты
  • фальшивые банкноты часто не воспроизводят все тонкие художественные детали, присутствующие на настоящих долларах, поэтому если рисунок выглядит размытым или недостаточно детализированным - это повод подозревать фальшивку.

Не забывайте, что при получении долларов "на руки" всегда следует провести скорую проверку. Знание этих основных советов может помочь вам избежать финансовых потерь и уберечь нервы.

Если у вас есть подозрения относительно подлинности банкноты, вы всегда можете обратиться в банк или полицию.

Кстати, раньше мы писали о том, как обменять изношенные или "старые" доллары.

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