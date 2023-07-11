5 привычек, которые мешают наслаждаться жизнью на полную

Часто бывает, что вроде бы все хорошо, но мы все равно чувствуем тревогу, стресс и недовольство. Некоторые привычки мешают наслаждаться жизнью в полной мере.

Об этом сообщила психолог Юлия Гончар в Instagram .

Перфекционизм

По словам специалиста, стремление к идеалу может стать ловушкой, мешающей получать удовольствие от жизни.

"Позволь себе ошибки и несовершенства. Это делает тебя человеком, а не роботом", - рекомендует психолог.

Сравнение себя с другими

Когда мы постоянно сравниваем себя с другими, а это часто бывает не в нашу пользу, мы чувствуем себя недовольными и недостаточными для чего-то.

Следует принимать себя такими, какие мы есть, и сосредоточиться на своих собственных достижениях и особенностях.

Запрет на удовольствия

Часто люди откладывают удовольствия и ждут "правильного момента". Однако жизнь нужно жить сейчас.

"Найди время для вещей, которые тебя радуют, и позволь себе наслаждаться ими без чувства вины", - говорит эксперт.

Забота о здоровье

Здоровье и самочувствие имеют огромное значение для чувства наслаждения от жизни. Следует уделять время физической активности, здоровому питанию и ухаживать за своим эмоциональным состоянием.

Готовность всегда прийти на помощь

Некоторым людям нужно научиться говорить "нет". Важно понимать, когда нужно отказаться от вещей, которые не доставляют тебе удовольствия или негативно влияют на твое самочувствие.

Психолог говорит, чтобы достичь своей цели, следует позволять себе больше: