RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

5 знаменитых украинцев, изменивших мировой кинематограф

Выдающиеся украинские кинодеятели (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Феликс Коркин

Украинское киноискусство подарило миру немало выдающихся деятелей, чей вклад в кинематограф не ограничивается только национальными рамками. Какие украинцы стали выдающимися творцами, чье творчество повлияло на мировое искусство?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие украинские кинематографисты стали амбасадорами украинской культуры на международной арене.

Александр Довженко

Александр Довженко - один из первых украинских режиссеров, чей стиль и эстетика в кино оставили глубокий след в мировой киноиндустрии. Его фильм "Земля" считается классикой мирового кино мастерским отображением символизма и тематики жизни украинских крестьян.

Техника изображения природы, эмоций и борьбы за свои идеалы вдохновила многих режиссеров следующих поколений, а его новаторский подход к киноязыку повлиял на дальнейшее развитие советского и мирового кинематографа.

Довженко за работой (фото: Википедия)

Иван Миколайчук

Актер и режиссер Иван Миколайчук, звезда культового фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков", стал символом национального украинского кинематографа.

Миколайчук отличался своей аутентичной актерской игрой, передавая через экран духовность и самобытность украинской культуры. Его вклад был неоценим в формировании украинской киноидентичности, а его образы повлияли на понимание украинского народа в мире.

Памятная доска в честь Ивана Миколайчука (фото: Википедия)

Сергей Параджанов

Сергей Параджанов, украинский режиссер армянского происхождения, известен своим уникальным визуальным языком. Его фильм "Тени забытых предков" поразил международную аудиторию своим экспериментальным подходом к изображению культуры и искусства.

Параджанов раскрыл колорит Карпат, украинские народные мотивы и фольклор, и это помогло фильму завоевать признание и награды на многочисленных международных фестивалях.

Почтовая марка в честь Сергея Параджанова (фото: Википедия)

Кира Муратова

Кира Муратова, режиссер родом из Одессы, создала ряд глубоких и сложных фильмов, освещающих человеческую природу и общественные проблемы.

Такие ее работы как "Астенический синдром" получили признание за границей и стали олицетворением авторского кино. Ее стиль характеризуется изысканной эстетикой и психологической сложностью, а также способностью поднимать вопросы, которые не оставляют равнодушными.

Кира Муратова (фото: Википедия)

Михаил Ильенко

Михаил Ильенко известен не только своей режиссерской деятельностью, но и педагогической работой, благодаря которой воспитал немало талантливых кинематографистов.

Его ленты, такие как "Прошедший сквозь огонь", освещают украинскую историю, добавляя ее часть в мировое культурное пространство. Ильенко оказал влияние на современное поколение украинских кинохудожников и является важной фигурой в современном украинском кинематографе.

Михаил Ильенко (фото: Википедия)

Раньше мы писали, какие 6 украинцев перевернули мир науки и техники с ног на голову.

Читайте также, какие семь лучших украинских спортсменов стали мировыми легендами.

При написании материала использовались следующие источники: сайты Национальной исторической библиотеки Украины, "Всеосвіта", Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти