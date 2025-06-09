Меркурий вычеркнет неудачи из жизни этих знаков Зодиака: астролог назвала 5 любимчиков судьбы
Уже с 9 июня Меркурий переходит в знак Рака - и это открывает период важных изменений в жизни представителей 5 знаков Зодиака. Но еще 3 стоит готовиться к неудачам.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева ответила, кому ждать счастья, а кому следует быть осторожными.
Каким знакам Зодиака скоро повезет
"9 июня Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, делает ингрессию в знак Рак", - рассказала эксперт.
Четвертый знак Зодиака, пояснила астролог, это нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы. И здесь Меркурий будет находиться до 26 июня 2025 года.
Положительное влияние в период с 9 по 26 июня почувствуют представители таких знаков Зодиака:
- Рак
- Скорпион
- Рыбы
- Телец
- Дева.
Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:
- Овнам
- Козерогам
- Весам.
"В этот период могут ускоряться ситуации, которые касаются семьи, недвижимости, жилья, вопросов зачатия, маленьких детей, домашних и бытовых вопросов, семейных традиций, домашнего уюта, приусадебных участков", - пояснила астролог.
"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, если они связаны с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, дорогостоящими приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками, сдачей экзаменов, проведением необходимых платежей", - добавила она.
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