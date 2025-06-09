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Меркурий вычеркнет неудачи из жизни этих знаков Зодиака: астролог назвала 5 любимчиков судьбы

Понедельник 09 июня 2025 06:11
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Меркурий вычеркнет неудачи из жизни этих знаков Зодиака: астролог назвала 5 любимчиков судьбы Гороскоп на лето (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Уже с 9 июня Меркурий переходит в знак Рака - и это открывает период важных изменений в жизни представителей 5 знаков Зодиака. Но еще 3 стоит готовиться к неудачам.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева ответила, кому ждать счастья, а кому следует быть осторожными.

Каким знакам Зодиака скоро повезет

"9 июня Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, делает ингрессию в знак Рак", - рассказала эксперт.

Четвертый знак Зодиака, пояснила астролог, это нейтральное положение для самой ловкой планеты Солнечной системы. И здесь Меркурий будет находиться до 26 июня 2025 года.

Положительное влияние в период с 9 по 26 июня почувствуют представители таких знаков Зодиака:

  • Рак
  • Скорпион
  • Рыбы
  • Телец
  • Дева.

Внимательными с действием этой планеты в этот период нужно быть:

  • Овнам
  • Козерогам
  • Весам.

"В этот период могут ускоряться ситуации, которые касаются семьи, недвижимости, жилья, вопросов зачатия, маленьких детей, домашних и бытовых вопросов, семейных традиций, домашнего уюта, приусадебных участков", - пояснила астролог.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, если они связаны с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, дорогостоящими приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками, сдачей экзаменов, проведением необходимых платежей", - добавила она.

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