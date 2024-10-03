6 звезд, которые сейчас борются с раком

Кейт Миддлтон

О заболевании принцессы Уэльской стало известно из видео, опубликованного 22 марта в соцсетях. В нем Кейт рассказала, что рак обнаружили врачи после операции на брюшной полости.

Однако она не уточнила, какой именно онкологический тип у нее, лишь отметив, что получила качественную медицинскую помощь. Судя по последним новостям, состояние Миддлтона действительно улучшилось. Она завершила курс химиотерапии.

Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Хью Джекман

Знаменитости, которые столкнулись с раком, часто используют свою популярность, чтобы привлечь внимание к важным вопросам. В мае, например, Хью Джекман записал видео, в котором напомнил о необходимости наносить солнцезащитный крем и регулярно посещать врача.

Это связано с тем, что в 2013 году актеру удалили злокачественную опухоль, однако в 2024 году болезнь вернулась, и ему пришлось снова проходить курс лечения. У Джекмана диагностировали рак кожи - базальноклеточную карциному, одно из самых распространенных онкологических заболеваний.

Хью Джекман (фото: instagram.com/thehughjackman)

Дон Омар

Известный пуэрториканский рэпер Дон Омар, который снимался в пяти частях "Форсажа", летом сообщил, что у него диагностирован рак. Артист опубликовал фото, где показал свою руку с красной лентой. Сейчас он лечится и верит, что ему удастся побороть онкологию.

Рэпер не стал вдаваться в подробности и рассказывать, какой именно вид этого недуга у него диагностировали.

Дон Омар (фото: (фото: instagram.com/donomar)

Кевин Джонас

К призыву проходить медицинское обследование присоединился и Кевин Джонас. В начале лета музыкант опубликовал видео в Instagram, где рассказал, что после недавнего осмотра врачи обнаружили у него базальноклеточную карциному на правой стороне лба, как и у Хью Джекмана. По словам Джонаса, его состояние улучшилось, но он не стал делиться дополнительными подробностями о своем здоровье.

Кевин Джонас (фото: instagram.com/kevinjonas​​)

Карл III

У короля Великобритании рак был обнаружен во время операции на простату. Официальные представители подтвердили эту информацию, но не раскрыли, какой именно онкологический тип заболевания у монарха и на какой стадии оно находится. Несмотря на печальный характер новости, она сыграла немаловажную роль в привлечении внимания к проблеме рака.

Карл III​​ (фото: Getty Images)

Герцогиня Йоркская

Этот год оказался непростым для британской монархии. Еще одной фигурой, которой поставили диагноз рак, стала Сара Фергюсон, у которой обнаружили рак кожи. Это произошло через несколько месяцев после того, как она перенесла мастэктомию для лечения рака молочной железы. Однако герцогиня Йоркская сохраняет боевой дух и продолжает смело сражаться с болезнью.

Герцогиня Йоркская (фото: Википедия)