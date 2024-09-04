5 звезд, которые устроили личную жизнь своим фанатам

Рианна

Один из фанатов Рианны долго не решался сделать предложение своему партнеру. Его сдерживал страх отказа, поэтому он постоянно откладывал этот шаг. В какой-то момент молодой человек решил написать певице, надеясь, что она когда-то увидит его послание.

Среди множества сообщений Рианна заметила именно это и ответила парню.

"Парень, страхи - это нормально, и очень важно быть тем, кто ты есть на самом деле. Это твой выбор и твое решение. Ты должен оставаться самим собой, несмотря на все трудности. Всегда будь свободным. Твоя семья может тебя не понять, но нынешнее поколение, твои сверстники, могут. Я и мое окружение всегда тебя поддержим!", - написала звезда.

Через некоторое время поклонник сообщил ей, что после ее ответа он признался своему партнеру в чувствах, и вскоре они поженились.

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Селин Дион

Ник Явенски решил поразить свою возлюбленную Остин Мак-Миллиан необычным предложением. Он приобрел билеты на концерт Селин Дион, которую девушка обожала. Кроме того, он связался с директором шоу и попросил его помочь. После выступления пара прошла за кулисы, где ожидала появления Дион.

Когда певица подошла, Ник стал на одно колено и предложил Остин обручальное кольцо. В шоке оказались не только она, но и сама Селин. Однако певица быстро сориентировалась и подсказала девушке, как ответить: "Дорогая, тебе нужно сказать "да".

Конечно, Остин согласилась и была в восторге от такого сюрприза. Исполнительница пожелала паре счастья и долгой любви.

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

Джастин Тимберлейк

На одном из своих концертов Джастин, после исполнения песни That Girl, пригласил на сцену Джоша Клемонса, у которого было важное послание для его возлюбленной Ким Мартин. Джош произнес искреннюю речь, а затем предложил ей стать его женой. Зал и сам певец поддержали их аплодисментами, и, конечно же, Ким согласилась выйти замуж за Джоша.

Джастин Тимберлейк (фото: instagram.com/justintimberlake)

Энрике Иглесиас

Во время гастролей в Софии Энрике заметил на своем концерте парня с большим плакатом, на котором было написано: "Энрике, помоги мне сделать предложение моей девушке".

После исполнения одной из песен Иглесиас пригласил молодого человека на сцену и предоставил ему возможность высказаться. Парень собрался с духом, признался своей девушке в любви и попросил ее выйти за него замуж. Под громкие аплодисменты его возлюбленная согласилась.

Энрике Иглесиас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Аарон Пол

Аарон, являясь настоящим романтиком, с удовольствием согласился помочь поклоннику в организации его личной жизни. Однажды парень по имени Джейсон пожертвовал в благотворительный фонд, которым руководила жена актера, и это стало поводом для их знакомства.

Джейсон поделился с Аароном своей мечтой признаться своей любимой, и Пол дал ему советы о том, как устроить все так, чтобы она была удивлена и обязательно сказала "да".

Аарон Пол (фото: instagram.com/aaronpaul​​)