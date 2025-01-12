5 звезд, у которых есть необычные таланты и хобби

Марго Робби - тату-мастер

В 2016 году Марго Робби рассказала Джимми Фэллону на "The Tonight Show", что к тому времени сделала более 50 татуировок, и останавливаться не собиралась. Ее увлечение началось с подарочного пистолета для татуировок, которым она сначала делала тату своим друзьям, а впоследствии и членам актерского состава и съемочной группы фильма "Отряд самоубийц".

Однако ее "карьера" тату-мастера завершилась в 2020 году после инцидента на свадьбе подруги. Находясь навеселе, Марго сделала тату одной из подруг невесты на спине. На церемонии, где девушка была в платье с открытой спиной, эта татуировка выглядела неудачной.

Марго Робби (фото: Кинориум)

Реакция ее матери была настолько негативной, что Марго решила окончательно оставить занятия татуировками. Впрочем, актриса пошутила, что готова вернуться к этому хобби, если Джимми Фэллон пожелает получить тату от нее.

Джастин Бибер - складывает Кубики Рубика

Джастин неоднократно демонстрировал свои навыки в решении кубика Рубика, а во время одного своего интервью в 2010 году он справился с головоломкой менее чем за две минуты.

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Марк Руффало - катается на моноцикле

Марк Руффало овладел этим искусством много лет назад, когда решил стать клоуном и, конечно, должен был научиться ездить на одноколесном велосипеде. В 2014 году Марк появился на "Шоу Грэма Нортона", где ведущий с юмором подготовил для него моноцикл, хотя актер не ездил на нем более 25 лет.

Грэм даже предложил ему покататься на шестифутовом одноколесном велосипеде, и Марк блестяще справился с заданием.

В следующем году артист снова посетил шоу вместе с Мерил Стрип и Джеймсом МакЭвоем. Как оказалось, Джеймс также владеет навыками езды на моноцикле. В результате оба актера устроили впечатляющее шоу, демонстрируя свои способности на маленьких моноциклах прямо на сцене.

Анджелина Джоли -

Анджелина Джоли (фото: Кинориум)

Кэша - изготавливает украшения

В 2014 году, находясь в реабилитационном центре, Кеша искала способ оставаться на связи со своими поклонниками. Как это часто бывает с ней, ситуация приняла совершенно неожиданный поворот. Подруга певицы обратилась к ее поклонникам через Twitter с просьбой присылать свои зубы для создания уникальных арт-объектов в центре. Просьба завершалась трогательными словами: "Она скучает по вам".

Кеша (фото: instagram.com/kesha)

В ответ Кеша получила более 1000 зубов и создала из них бюстгальтер, головной убор, серьги и ожерелье. В конце концов, персонал реабилитационного центра был вынужден вмешаться, чтобы остановить поток зубов, которые переполняли их почтовые ящики.