5 звезд, которые добровольно оставили карьеру в Голливуде

Многие известные личности достигли определенного в Голливуде, но со временем решили изменить свой жизненный путь и оставить карьеру в индустрии. Существует несколько знаменитостей, например Меган Маркл или Кэмерон Диаз, которые добровольно решили покинуть мир шоу-бизнеса, чтобы посвятить себя другим делам или даже попробовать жить более спокойно и приватно

Меган Маркл

Знаменитости, решившие завершить актерскую карьеру, несомненно, принимали это решение взвешенно. Однако для Меган Маркл оно не выглядело слишком сложным. Сложно спорить: если бы у нас был шанс стать членом королевской семьи, посвятить время благотворительности и получить доступ к королевским сокровищам, отказ от места на "Аллее славы" не выглядел бы большой жертвой.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Продолжая путь Грейс Келли, которая сменила Голливуд на жизнь во дворце Монако, Меган оставила дом в Торонто и звездную роль в сериале "Форс-мажоры", чтобы войти в историю как современная Золушка. Но после того, как герцогиня Сассекская и ее "принц" отказались от королевских привилегий, существует вероятность ее возвращения на экраны благодаря сотрудничеству с Netflix.

Кэмерон Диас

Кэмерон Диас, несомненно, заслужила перерыв в своей успешной карьере. Начиная с триумфального дебюта в фильме "Маска" в 1994 году, она снялась более чем в 40 кинолентах.

Актриса, которая считается одной из самых высокооплачиваемых в Голливуде, поделилась с подругой Гвинет Пэлтроу, что решила остановиться, чтобы уделить внимание другим аспектам жизни: "Я чувствовала, что слишком много времени потратила на работу, пропустив важные моменты".

Кэмерон Диас (фото: instagram.com/camerondiaz)

Теперь она наслаждается новыми вызовами - от написания книг-бестселлеров о здоровом образе жизни до семейного счастья в браке с гитаристом Бенджи Мэдденом. Ее выбор действительно демонстрирует стремление жить на полную, вне голливудского блеска.

Терренс Ховард

После завершения пятилетней работы в сериале "Империя" актер решил сделать перерыв в актерской карьере. Он отметил, что пока не имеет четкого плана, чем будет заниматься дальше, но стремится отдохнуть от съемочного процесса. Несмотря на это, очевидно, что впереди его ждут новые возможности и успехи, ведь такой опыт и талант всегда найдут свое применение.

Терренс Ховард (фото: instagram.com/theterrencehoward)

Джек Глисон

Мечты, которые казались идеальными в детстве, не всегда соответствуют ожиданиям в реальной жизни. После завершения съемок в 2014 году, когда история короля Джоффри в "Игре престолов" неожиданно закончилась, актер Джек Глисон объявил, что уходит не только из популярного сериала, но и из киноиндустрии в целом.

Джек Глисон (фото: Кинориум)

"Я занимался актерством с восьми лет и больше не получаю от этого удовольствия", - объяснил Джек свое решение покинуть Голливуд.

Дэниел Дэй-Льюис

Честно говоря, сложно представить, к чему еще можно стремиться после получения премии "Оскар". Дэниелу Дэй-Льюису понадобилось шесть наград, чтобы понять: пора сделать паузу в актерской карьере.

Дэниел Дэй-Льюис (фото: instagram.com/danielbdaylewis)

После выхода фильма "Призрачная нить" в 2017 году актер заявил, что завершит съемки в кино. Дэй-Льюис поблагодарил коллег и поклонников за их поддержку и доверие, которые сопровождали его на этом долгом творческом пути.