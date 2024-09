5 звездных красавиц, которые вышли замуж за поклонников

Звезда фильма "Блондинка в законе" нашла личное счастье после развода с актером Райаном Филиппом, связав свою жизнь с агентом Джимом Тотом. Он признался, что был поклонником ее творчества задолго до их знакомства.

Пара поженилась в 2011 году, и в их браке родился сын Теннесси.

Однако в марте 2023-го актриса объявила о разводе с мужем.

Риз Уизерспун и Джим Тот с сыном (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Звезда фильма "Красавица" познакомилась с оператором Дэнни Модером в 2000 году. На тот момент он был женат, но не смог скрыть своего увлечения знаменитой актрисой. Модер был поклонником творчества Робертс и мечтал поработать с ней. Такая возможность ему представилась на съемках фильма "Мексиканец". После этого Дэни развелся, а в 2002 году женился на Джулии.

У пары трое детей: близнецы Гезел и Финнеас, а также младший сын Генри.

Джулия Робертс и Дэнни Модер (фото: instagram.com/juliaroberts)

Кэш работал ассистентом продюсера на съемках "Фантастической четверки", где Джессика исполняла одну из главных ролей. Он сразу был очарован ее красотой и талантом, и с первой встречи стал завоевывать ее внимание. Кэш писал ей трогательные записки и постоянно говорил, что она - самая красивая женщина во всей Вселенной.

Джессика обратила внимание на скромного молодого человека, и вскоре он покорил ее сердце. В настоящее время они счастливы в браке и воспитывают троих детей: дочерей Онор и Хэвен, а также сына Хейеса.

Джессика Альба и Кэш Уоррен с детьми (фото: instagram.com/jessicaalba​​)

Адам, работавший ювелиром, был очарован общей любимицей, особенно любимой брендом Bulgari, - актрисой, сыгравшей главную роль в фильме "Дьявол носит Prada". Он был настолько увлечен Энн, что нашел общих знакомых, которые и свели их. Адаму удалось покорить актрису и помочь ей справиться с депрессией. В 2012 году они поженились.

В их браке родились два сына: Джонатан Роузбэнкс и Джек.

Anne Hathaway with husband adam in New York pic.twitter.com/im8PLqlzkK — Anne Hathaway UPDATES (@UpdatesHathaway) May 5, 2024