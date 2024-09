5 зіркових красунь, які вийшли заміж за шанувальників

Зірка фільму "Блондинка в законі" знайшла особисте щастя після розлучення з актором Раяном Філіпом, пов'язавши своє життя з агентом Джимом Тотом. Він зізнався, що був шанувальником її творчості задовго до їхнього знайомства.

Пара одружилася у 2011 році, і в їхньому шлюбі народився син Теннессі.

Однак у березні 2023-го акторка оголосила про розлучення з чоловіком.

Різ Візерспун і Джим Тот з сином (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Зірка фільму "Красуня" познайомилася з оператором Дені Модером 2000 року. На той момент він був одружений, але не зміг приховати свого захоплення знаменитою актрисою. Модер був шанувальником творчості Робертс і мріяв попрацювати з нею. Така можливість йому випала на зйомках фільму "Мексиканець". Після цього Дені розлучився, а 2002 року вони одружилися з Джулією.

У пари троє дітей: близнюки Гезел і Фіннеас, а також молодший син Генрі.

Джулія Робертс і Дені Модер (фото: instagram.com/juliaroberts)

Кеш працював асистентом продюсера на зйомках "Фантастичної четвірки", де Джессіка виконувала одну з головних ролей. Він одразу був зачарований її красою і талантом, і з першої зустрічі почав завойовувати її увагу. Кеш писав їй зворушливі записки і постійно говорив, що вона - найкрасивіша жінка у всьому Всесвіті.

Джессіка звернула увагу на скромного молодого чоловіка, і незабаром він підкорив її серце. Нині вони щасливі у шлюбі та виховують трьох дітей: доньок Онор і Хевен, а також сина Хейєса.

Джессіка Альба і Кеш Воррен з дітьми (фото: instagram.com/jessicaalba​​​​​​​)

Адам, який працював ювеліром, був зачарований загальною улюбленицею, особливо улюбленою брендом Bulgari, - актрисою, яка зіграла головну роль у фільмі "Диявол носить Prada". Він був настільки захоплений Енн, що знайшов спільних знайомих, які й звели їх. Адаму вдалося підкорити актрису і допомогти їй впоратися з депресією. У 2012 році вони одружилися.

В їхньому шлюбі народилися два сини: Джонатан Роузбенкс і Джек.

