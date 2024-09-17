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5 зіркових красунь, які вийшли заміж за шанувальників

Вівторок 17 вересня 2024 09:00
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5 зіркових красунь, які вийшли заміж за шанувальників Джессіка Альба та Енн Хетевей (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Деякі знаменитості обирають партнерів серед таких самих публічних людей, а інші знаходять своє щастя з фанатами.

Енн Хетевей, Джессіка Альба та інші акторки вдало вийшли заміж за своїх прихильників і живуть у щасливому шлюбі. Про них РБК-Україна (проект Styler) і розповідає.

Різ Візерспун і Джим Тот

Зірка фільму "Блондинка в законі" знайшла особисте щастя після розлучення з актором Раяном Філіпом, пов'язавши своє життя з агентом Джимом Тотом. Він зізнався, що був шанувальником її творчості задовго до їхнього знайомства.

Пара одружилася у 2011 році, і в їхньому шлюбі народився син Теннессі.

Однак у березні 2023-го акторка оголосила про розлучення з чоловіком.

5 зіркових красунь, які вийшли заміж за шанувальників

Різ Візерспун і Джим Тот з сином (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Джулія Робертс і Дені Модер

Зірка фільму "Красуня" познайомилася з оператором Дені Модером 2000 року. На той момент він був одружений, але не зміг приховати свого захоплення знаменитою актрисою. Модер був шанувальником творчості Робертс і мріяв попрацювати з нею. Така можливість йому випала на зйомках фільму "Мексиканець". Після цього Дені розлучився, а 2002 року вони одружилися з Джулією.

У пари троє дітей: близнюки Гезел і Фіннеас, а також молодший син Генрі.

5 зіркових красунь, які вийшли заміж за шанувальників

Джулія Робертс і Дені Модер (фото: instagram.com/juliaroberts)

Джессіка Альба і Кеш Воррен

Кеш працював асистентом продюсера на зйомках "Фантастичної четвірки", де Джессіка виконувала одну з головних ролей. Він одразу був зачарований її красою і талантом, і з першої зустрічі почав завойовувати її увагу. Кеш писав їй зворушливі записки і постійно говорив, що вона - найкрасивіша жінка у всьому Всесвіті.

Джессіка звернула увагу на скромного молодого чоловіка, і незабаром він підкорив її серце. Нині вони щасливі у шлюбі та виховують трьох дітей: доньок Онор і Хевен, а також сина Хейєса.

5 зіркових красунь, які вийшли заміж за шанувальників

Джессіка Альба і Кеш Воррен з дітьми (фото: instagram.com/jessicaalba​​​​​​​)

Енн Хетевей і Адам Шульман

Адам, який працював ювеліром, був зачарований загальною улюбленицею, особливо улюбленою брендом Bulgari, - актрисою, яка зіграла головну роль у фільмі "Диявол носить Prada". Він був настільки захоплений Енн, що знайшов спільних знайомих, які й звели їх. Адаму вдалося підкорити актрису і допомогти їй впоратися з депресією. У 2012 році вони одружилися.

В їхньому шлюбі народилися два сини: Джонатан Роузбенкс і Джек.

Фергі та Джош Дюамель

Ця любовна історія, на жаль, не отримала щасливого завершення. У минулому модель Джош Дюамель одного разу в інтерв'ю журналу *InStyle* зізнався, що йому часто сниться, як він одружений з Фергі. Коли вони зустрілися, він поділився цим з нею, і співачка була настільки вражена, що незабаром відповіла взаємністю на його почуття.

Вони були разом 10 років у шлюбі, але зрештою розлучилися.

5 зіркових красунь, які вийшли заміж за шанувальників

Фергі та Джош Дюамель з сином (фото: instagram.com/fergie​​​​​​​)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Вікіпедія, *Instyle*, People.

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