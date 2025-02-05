Как "переписать" генетику с помощью еды? Продукты, которые имеют наибольшее влияние

Изменить генетику без лабораторных экспериментов можно с помощью правильных продуктов в рационе. Некоторые из них имеют сильное влияние на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Натальи Самойленко.

Чем можно изменить гены

По словам эксперта, гены - это своеобразный сценарий, заложенный природой. Но его можно редактировать с помощью эпигенетических механизмов - определенных меток, которые "включают" или "выключают" гены, влияя на здоровье и долголетие.

Метилирование ДНК - своего рода "переключатель", который определяет, будет ген активным или нет. При этом к ДНК добавляются метильные группы, которые могут "отключать" определенные гены, например, те, что связаны с воспалением или старением.

Модификация гистонов влияет на доступность генетической информации для считывания. И важно то, что эти изменения не являются постоянными. То есть питание и образ жизни могут как запустить определенные эпигенетические механизмы, так и вернуть их обратно.

Какие продукты имеют наибольшее влияние

Фолиевая кислота и витамин В12 (зелень, мясо, яйца) способствуют метилированию ДНК, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Полифенолы, которые содержатся в зеленом чае, какао, черном шоколаде и ягодах, регулируют гены, отвечающие за воспаление и метаболизм.

Омега-3 жирные кислоты (жирная рыба, лен, орехи) способны изменять активность генов, влияющих на воспаление и здоровье мозга.

Сульфорафан в брокколи и брюссельской капусте стимулирует активность генов, отвечающих за детоксикацию и противоопухолевую защиту.

Куркумин в куркуме влияет на гены, связанные с онкологическими заболеваниями.

Важно помнить, что добавленный сахар и обработанные продукты могут ускорять биологическое старение клеток.

Детали исследования

Исследование показало, что высокое потребление сахара может ускорять биологическое старение клеток из-за оксидативного стресса и воспаления. Люди, которые сократили употребление добавленного сахара, показали замедление изменений в своем эпигенетическом возрасте.

"Гены - не приговор! Они лишь задают возможный сценарий, а вот кто станет режиссером этой истории - решаем мы сами", - добавила Самойленко.