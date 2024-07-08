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"Залізний генерал". В Украине выйдет книга о Валерии Залужном: когда можно приобрести

Украина, Понедельник 08 июля 2024 15:40
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"Залізний генерал". В Украине выйдет книга о Валерии Залужном: когда можно приобрести В Украине выйдет книга о Валерии Залужном (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В августе 2024 года в Украине выйдет книга о бывшем Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Сейчас на нее можно сделать предзаказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт книжного магазина Vivat.

Что известно о новинке

На сайте книжного магазина появилась возможность оформить предзаказ книги о Валерии Залужном. Она называется "Залізний генерал. Уроки людяності".

Автором издания стала Людмила Долгоновская. Она была советницей по стратегическим коммуникациям Главнокомандующего ВСУ в 2021-2023 годах. В течение этого времени Людмила работала с Залужным.

"Этой книгой я свидетельствую лидерство генерала Залужного и его вклад в нашу общую большую борьбу за свободу. Мне хочется, чтобы мы чаще благодарили военных - от солдата до четырехзвездочного генерала. Эта книга - мое огромное "спасибо" Валерию Залужному за его служение своему государству, за наставничество и уроки, которые я извлекла, работая рядом с ним", - рассказала автор в комментарии "УП Життя".

В описании книги говорится, что это нон-фикшн с описанием реальных ситуаций с начала полномасштабного вторжения. Долгоновская также добавляет цитаты и комментарии приближенных людей, которые дают новый взгляд на фигуру Главнокомандующего.

В продаже книга появится с 19 августа этого года. Сейчас на сайте магазина можно оформить предзаказ.

&quot;Залізний генерал&quot;. В Украине выйдет книга о Валерии Залужном: когда можно приобрести

Обложка книги "Залізний генерал. Уроки людяності" (фото: vivat.com)

Обстрел типографии Vivat

Напомним, что 23 мая 2024 года россияне попали в типографию "Фактор-Друк", где книжный магазин "Vivat" издавал свои книги. В результате 50 тысяч книг сгорели.

В тот день оккупанты также выпустили 15 российских ракет в Харьков и область, которые унесли жизни семи человек и ранили 21.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что государство поможет восстановить типографию и поддержит отрасль книгопечатания в целом.

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Валерий Залужный
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