5 упражнений от тренера Блейк Лайвли, которые помогут получить идеальное тело

5 движений для тренировки всего тела

Движения верхней частью тела

Физиотерапевт и тренер Дон Саладино рассказал, что упражнение задействует мышцы плеч, грудь и трицепсы

Вертикальный жим означает толкание веса вверх, обычно над головой, что в первую очередь привлекает плечи (дельтовидные мышцы) и трицепсы. Горизонтальный жим направляет движение от груди, перпендикулярно к туловищу, в основном задействуя грудные мышцы, переднюю часть плеч и трицепсы.

"Мне нравится делать жимы как вертикально, так и горизонтально. Чтобы сделать горизонтальный жим, попробуйте жим лежа или от груди", - сказал эксперт.

Движения верхней частью тела (фото: womenshealthmag.com)

Тяга руками в наклоне

Упражнения на тягу задействуют мышцы спины, бицепса и предплечья. Можно выполнять вертикально или горизонтально. Используя обе руки или одну в наклоне - так вы задействуете мышцы спины.

Тяги руками в наклоне (фото: womenshealthmag.com)

Приседания

Сосредоточившись на верхней части тела, Саладино рекомендует переходить к приседаниям, которые задействуют многие группы мышц.

Существует так много разных способов приседать, но лучше выбирать с гантелей в руках. Такое упражнение может быть лучшими для развития общей силы.

Приседания с гантелей (фото: womenshealthmag.com)

Румынская становая тяга в стойке

Упражнение предполагает наклон вперед в бедрах, держа спину прямой, а позвоночник в нейтральном положении, ограничивая сгибание колена. Он в основном задействует заднюю цепь или мышцы, расположенные на задней части тела, идущие от верхней части спины и вплоть до икр.

"Даже с небольшим весом во время румынской становой тяги я все еще чувствую сильное растяжение подколенного сухожилия и ягодиц", - говорит Саладино.

Как и приседания, становая тяга в стойке позволяет работать на одной ноге одновременно, устраняя дисбаланс и развивая стабильность.

Румынская становая тяга в стойке (фото: womenshealthmag.com)

Пресс

Упражнение прорабатывает мышцы живота, тазового дна, диафрагму и мышцы поясницы.

Чтобы выполнить упражнение, возьмите гантелю в руки, напрягите пресс и делайте медленные шаги - движение будто имитирует несения чемодана.

Возьмите достаточно веса, чтобы вы могли стабилизировать плечи и бедра, без наклонов в сторону.

Упражнение на пресс (фото: womenshealthmag.com)