5 важных для здоровья добавок, которые нужно принимать летом

Что нужно знать о добавках?

Лучший способ узнать, стоит ли вам принимать добавку или нет, - это попросить врача сделать анализ крови, чтобы выявить недостачу, но эксперты говорят, что могут быть и другие главные сигналы о том, что пора улучшить режим.

Например, поскольку лето приносит чрезмерную жару и вредное ультрафиолетовое излучение, вы можете предположить, что ваша кожа, глаза и волосы будут нуждаться в дополнительной любви, как и здоровье вашего кишечника, иммунная система и т.д.

Узнайте о 5 лучших добавок, которые врачи рекомендуют принимать летом.

Какие добавки нужно принимать летом?

Витамин С

В летние месяцы особенно важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей.

Доктор медицинских наук, медицинский рецензент NCOA и четырехкратный сертифицированный врач ABIM Радж Дасгупт утверждает, что витамин С может помочь вам в этом.

"Витамин С ограничивает ущерб, причиненный влиянием ультрафиолетового (УФ) света", - отметил он.

Хотя витамин С не является "солнцезащитным кремом", поскольку он не поглощает свет в спектре UVA или UVB, антиоксидантная активность витамина C помогает защитить от повреждений, вызванных УФ излучением, вызванных свободными радикалами.

Кстати, не забывайте использовать солнцезащитный крем с высоким SPF и наносить его каждые два часа.

Витамин С поддерживает иммунную систему, которая может пригодиться, особенно если вы планируете летнее путешествие.

Витамин Е

Это антиоксидант с противовоспалительными свойствами, который также полезен вашей коже во время жаркого солнца. Врач рекомендует принимать его как добавку, так и наносить на кожу.

Применяемый местно витамин Е может добавить дополнительный уровень защиты вашей коже и успокоить раны после солнечных ожогов, оставляя вашу кожу питательной и восстановленной.

Вы должны получать достаточное количество витамина Е с пищей, но добавки также являются вариантом – некоторые исследования показывают, что внутренние антиоксиданты могут помочь защитить нас от внешних угроз, таких как солнечные лучи.

Омега-3

Жирные кислоты обладают широким спектром преимуществ для здоровья, включая улучшение здоровья вашего мозга, сердца и глаз. Хотя ежедневный прием пищевой добавки с рыбьим жиром может быть полезен круглый год, он особенно полезен для вашей кожи во время сильной жары летом.

Жирные кислоты являются основными питательными веществами, содержащимися в определенных продуктах питания. Они могут регулировать выработку жира в коже, улучшать сбалансированное увлажнение, подавлять сыпь и минимизировать признаки старения. Омега-3 также может помочь смягчить грубую, сухую кожу и обезболить.

Астаксантин (АСТ)

Эта добавка является антиоксидантом, который может защитить клетки от повреждения и улучшить иммунную систему. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Biomedicines, AST может оказывать широкий спектр высокомощных фармакологических эффектов.

"Сюда входит защита от повреждения клеток, вызванных ультрафиолетовым излучением, и хронических воспалительных заболеваний, содействие иммуномодулирующей деятельности, облегчение метаболических синдромов, кардиопротекторный эффект, антидиабетическая активность, ингибирование повреждения нейронов, влияние на старение кожи и противоопухолевое действие. ", – подчеркивают авторы исследования.

Астаксантин, который можно использовать местно или перорально в качестве диетической добавки, имеет несколько преимуществ для кожи. Он может действовать как внутренний солнцезащитный крем, придавая вашей коже дополнительную защиту от повреждений, вызванных солнцем, и сохраняя ее эластичность и молодость.

Кроме того, исследователи добавляют, что AST улучшает здоровье кожи, подавляя воспаление, снижая окислительный стресс и предотвращая фотостарение под воздействием солнца. В результате вы получите улучшенный вид кожи на лице, повышенную эластичность и меньше видимых признаков повреждения солнцем.

Пробиотики

Здоровье кишечника важно в любое время года, но хорошей идеей будет обеспечить его дополнительную защиту всякий раз, когда ваше питание меняется.

В течение лета люди чаще путешествуют и чаще меняют режим еды, что может нарушить здоровье кишечника. Пробиотики могут помочь поддерживать здоровую пищеварительную систему, сбалансируя кишечные бактерии, необходимые для общего здоровья, иммунной функции и общего здоровья.