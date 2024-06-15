5 важных для здоровья добавок, которые нужно принимать летом

В большинстве случаев ваше тело может получить все необходимые ему витамины и питательные вещества с помощью богатого и разнообразного питания, основанного на цельных продуктах. Однако если у вас низкий уровень того или иного витамина, может быть полезным выборочно принимать добавки в форме таблеток или порошков.
Какие витамины нужно употреблять летом - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Лучший способ узнать, стоит ли вам принимать добавку или нет, - это попросить врача сделать анализ крови, чтобы выявить недостачу, но эксперты говорят, что могут быть и другие главные сигналы о том, что пора улучшить режим.
Например, поскольку лето приносит чрезмерную жару и вредное ультрафиолетовое излучение, вы можете предположить, что ваша кожа, глаза и волосы будут нуждаться в дополнительной любви, как и здоровье вашего кишечника, иммунная система и т.д.
Узнайте о 5 лучших добавок, которые врачи рекомендуют принимать летом.
Витамин С
В летние месяцы особенно важно защищать кожу от воздействия солнечных лучей.
Доктор медицинских наук, медицинский рецензент NCOA и четырехкратный сертифицированный врач ABIM Радж Дасгупт утверждает, что витамин С может помочь вам в этом.
"Витамин С ограничивает ущерб, причиненный влиянием ультрафиолетового (УФ) света", - отметил он.
Хотя витамин С не является "солнцезащитным кремом", поскольку он не поглощает свет в спектре UVA или UVB, антиоксидантная активность витамина C помогает защитить от повреждений, вызванных УФ излучением, вызванных свободными радикалами.
Кстати, не забывайте использовать солнцезащитный крем с высоким SPF и наносить его каждые два часа.
Витамин С поддерживает иммунную систему, которая может пригодиться, особенно если вы планируете летнее путешествие.
Витамин Е
Это антиоксидант с противовоспалительными свойствами, который также полезен вашей коже во время жаркого солнца. Врач рекомендует принимать его как добавку, так и наносить на кожу.
Применяемый местно витамин Е может добавить дополнительный уровень защиты вашей коже и успокоить раны после солнечных ожогов, оставляя вашу кожу питательной и восстановленной.
Вы должны получать достаточное количество витамина Е с пищей, но добавки также являются вариантом – некоторые исследования показывают, что внутренние антиоксиданты могут помочь защитить нас от внешних угроз, таких как солнечные лучи.
Омега-3
Жирные кислоты обладают широким спектром преимуществ для здоровья, включая улучшение здоровья вашего мозга, сердца и глаз. Хотя ежедневный прием пищевой добавки с рыбьим жиром может быть полезен круглый год, он особенно полезен для вашей кожи во время сильной жары летом.
Жирные кислоты являются основными питательными веществами, содержащимися в определенных продуктах питания. Они могут регулировать выработку жира в коже, улучшать сбалансированное увлажнение, подавлять сыпь и минимизировать признаки старения. Омега-3 также может помочь смягчить грубую, сухую кожу и обезболить.
Астаксантин (АСТ)
Эта добавка является антиоксидантом, который может защитить клетки от повреждения и улучшить иммунную систему. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Biomedicines, AST может оказывать широкий спектр высокомощных фармакологических эффектов.
"Сюда входит защита от повреждения клеток, вызванных ультрафиолетовым излучением, и хронических воспалительных заболеваний, содействие иммуномодулирующей деятельности, облегчение метаболических синдромов, кардиопротекторный эффект, антидиабетическая активность, ингибирование повреждения нейронов, влияние на старение кожи и противоопухолевое действие. ", – подчеркивают авторы исследования.
Астаксантин, который можно использовать местно или перорально в качестве диетической добавки, имеет несколько преимуществ для кожи. Он может действовать как внутренний солнцезащитный крем, придавая вашей коже дополнительную защиту от повреждений, вызванных солнцем, и сохраняя ее эластичность и молодость.
Кроме того, исследователи добавляют, что AST улучшает здоровье кожи, подавляя воспаление, снижая окислительный стресс и предотвращая фотостарение под воздействием солнца. В результате вы получите улучшенный вид кожи на лице, повышенную эластичность и меньше видимых признаков повреждения солнцем.
Пробиотики
Здоровье кишечника важно в любое время года, но хорошей идеей будет обеспечить его дополнительную защиту всякий раз, когда ваше питание меняется.
В течение лета люди чаще путешествуют и чаще меняют режим еды, что может нарушить здоровье кишечника. Пробиотики могут помочь поддерживать здоровую пищеварительную систему, сбалансируя кишечные бактерии, необходимые для общего здоровья, иммунной функции и общего здоровья.
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В материале использованы данные с сайтов Biomedicines, Best Life, Health.