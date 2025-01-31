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15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды

Пятница 31 января 2025 19:30
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15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды Модные цвета для кухонных шкафов в 2025 году (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Кухонные шкафы - это не только место для хранения посуды, но и важный элемент дизайна, который задает тон всему интерьеру. В 2025 году дизайнеры прогнозируют, что на смену классическим цветам придут более выразительные и глубокие оттенки.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания House Beautiful рассказывает о 15 лучших цветах для кухонных шкафов, которые помогут освежить ваш интерьер.

Сливочный желтый

Цвета, вдохновленные едой, всегда создают приятную атмосферу. Сливочный желтый добавляет кухне теплоты и уюта, а также визуально расширяет пространство. Он особенно хорошо подходит для узких помещений, делая их более светлыми и дружелюбными.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Kirsten Francis)

Шалфейный зеленый

Глубокий шалфейный оттенок - это классический выбор для кухни. Он придает помещению нотки старинного шика, особенно если совместить его с латунной фурнитурой. Такой цвет прекрасно подходит для тех, кто стремится создать элегантный, но уютный интерьер.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Dan Piassick)

Чистый белый

Белый - универсальный вариант, который подходит как для классических, так и для современных кухонь. Он помогает визуально расширить пространство, добавляя ему больше света. Если ваша кухня кажется тесной или темной, белые шкафы станут идеальным решением.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Lesley Unruh)

Нежно-розовый

Если хочется чего-то необычного, обратите внимание на светло-розовый оттенок. В сочетании с мраморными столешницами и золотыми ручками он выглядит стильно и элегантно. Это отличный вариант для тех, кто любит современный, но мягкий интерьер.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Nathan Schroder)

Два оттенка нейтральных цветов

Сочетание двух цветов - отличный способ сделать кухню интереснее. Например, комбинация белого и серого добавляет интерьеру легкости, а глубокий синий или зеленый - элегантности. Такой подход позволяет сохранить баланс между классикой и современностью.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Stacy Zarin Goldberg)

Бежевый

Теплый бежевый оттенок добавляет кухне уюта и спокойствия. В сочетании с антикварной фурнитурой и деревянными элементами он создает атмосферу домашнего тепла. Это отличный выбор как для современных, так и для традиционных интерьеров.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Joseph Bradshaw)

Оливковый зеленый

Оливковый - более глубокий и насыщенный оттенок зеленого, который добавляет кухне благородства. Он хорошо сочетается как со светлыми, так и с темными элементами декора. Благодаря своей универсальности этот цвет подходит для любого стиля.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Joseph Bradshaw)

Солнечно-желтый

Если вы любите яркие интерьеры, обратите внимание на насыщенный желтый. Он добавляет кухне динамики и энергии, особенно если сочетать его с контрастными деталями. Это отличный вариант для тех, кто не боится экспериментов в дизайне.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Jared Kuzia)

Зелено-серый

Этот оттенок сочетает в себе элегантность серого и естественную свежесть зеленого. Он выглядит сдержанно, но в то же время придает помещению особый шарм. Это отличное решение для тех, кто хочет разнообразить нейтральную палитру, не выходя за рамки классики.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Eymeric Widling)

Кремовый

Кремовый цвет - идеальное решение для тех, кто любит теплые и мягкие оттенки. Он делает кухню более уютной, а также прекрасно сочетается с деревянными и металлическими деталями. Это хороший выбор для поклонников стиля кантри и скандинавского дизайна.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Ali Harper)

Насыщенный черный

Черный цвет добавляет кухне роскоши и изысканности. В сочетании с золотыми или бронзовыми акцентами он создает эффектный и стильный интерьер. Это отличный вариант для тех, кто любит смелые дизайнерские решения.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Ashlee Kindred)

Баклажановый

Глубокий фиолетовый оттенок выглядит дорого и изысканно. Он прекрасно сочетается с мрамором и белыми стенами, создавая уникальный интерьер. Такой цвет особенно хорошо смотрится в классических и винтажных кухнях.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Nate Sheets Photography LLC)

Изумрудный зеленый

Изумрудный - это выбор для тех, кто хочет добавить кухне элегантности. Он идеально сочетается с деревянными и металлическими деталями, создавая роскошный вид. Этот цвет прекрасно подходит для ценителей ярких, но благородных решений.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Read McKendree)

Кобальтовый синий

Если вы хотите внести в кухню больше цвета, но не готовы к слишком ярким решениям, кобальтовый - идеальный вариант. Он выглядит свежо и современно, особенно в сочетании с латунными деталями. Это отличный выбор для тех, кто любит стильные акценты.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Miranda Estes)

Графитовый серый

Графитовый - это идеальный компромисс между черным и серым. Он добавляет кухне глубины и стиля, не делая ее слишком темной. Сочетаясь с белыми стенами и светлыми столешницами, этот цвет выглядит современно и элегантно.
15 идеальных цветов краски для кухонных шкафов, которые никогда не выходят из моды(фото: House Beautiful/Kevin J. Miyazaki)

Ранее мы писали, какими будут 7 главных трендов дизайна интерьера в 2025 году.

Читайте также, почему тренд "кухня-невидимка" стремительно набирает популярность.

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