5 украинских звезд, которые пережили смерть любимых
Герои нашего материала перенесли смерть самых дорогих людей и нашли в себе силы жить дальше.
О каких артистах идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Тина Король
В 2013 году от рака желудка умер муж певицы Тины Кароль Евгений Огир.
Эту трагедию она переживала очень тяжело, даже думала о том, чтобы покончить с собой.
"Когда не стало мужа, было все. И суицидальные настроения, разное. Но все мы пришли по одному в этот мир и по одному уйдем. У каждого своя миссия, своя история, свой отведенный век. И укоротить себе его я не имею права. Тем более, что у меня есть сынок - и он моя самая большая миссия", - говорила знаменитость.
После того, как не стало любимого артистки, ей стали приписывать романы с разными мужчинами. Однако что на самом деле происходит в личной жизни певицы - она не раскрывает.
Тина Кароль с покойным мужем (фото: instagram.com/tina_karol)
Надежда Хильская
Актриса Надежда Хильская потеряла мужа, актера Алексея Хильского, на войне. Это произошло 17 августа под Роботиным на Запорожском участке фронта.
С того дня жизнь звезды изменилась навсегда.
"Я не знаю, станет ли легче. Это очень тяжелая потеря. Мы вместе жили почти 17 лет. У нас дочь. Мы действительно любили друг друга. Мы всю жизнь были рядом", - делилась Хильская.
Надежда и Алексей Хильские (фото: instagram.com/hilska_nadiya)
Алексей Вертинский
Известный актер Алексей Вертинский очень рано похоронил жену. Его жена Татьяна ушла из жизни в возрасте 46 лет.
Она страдала от бокового амиотрофического склероза, тяжелой неизлечимой болезни. Алексей вспоминает, как любимая буквально таяла на его глазах. Он всегда был рядом, заботясь о ней.
Дочь и жена Алексея Вертинского (фото: instagram.com/kseniya_vertinska)
После трагической утраты артист не смог открыть свое сердце для новых романтических чувств.
Алексей Вертинский (фото: instagram.com/oleksiy_vertinskiy)
Елена Гребенюк
Оперная певица Елена Гребенюк потеряла жениха Каро Дадаяна, с которым 10 лет назад готовилась к свадьбе.
Мужчина не жаловался на здоровье, поэтому его смерть стала неожиданностью для артистки. По ее словам, это произошло внезапно.
"Мне было 36-37 лет. Сейчас мне 48 лет. Уже 10 лет его нет. Мы готовились к свадьбе. Двое взрослых людей, у которых есть дети. Это было 2 февраля. Это жизнь, она продолжается. Если ты уже это пережил, осознал, что так случилось, что ничего не изменить... У него случился сердечный приступ", - поделилась исполнительница.
Елена Гребенюк (фото: instagram.com/helengreb)
Ultra
В первые дни войны певица ULTRA потеряла своего мужа и едва сама не погибла от пуль, спасаясь из-под обстрелов.
"Как и все, мы долго колебались - оставаться дома или выезжать. Я несколько раз собирала и разбирала вещи. Каждую минуту читала новости. Но когда начался бой на Житомирской трассе, стало очень страшно, и мы решили уехать из Киева. Я помню каждое мгновение того дня", - эмоционально рассказывала артистка.
По дороге под Киевом началась стрельба, вспомнила исполнительница. Ее любимый остановился на обочине, а она ехала за ним в другой машине и также остановилась.
"Сразу позвонила ему, попросила лечь на пол. В ответ он сказал мне: "Мило, я тебя люблю. Я хочу жить. Меня убивают". Потом я звонила снова и снова. Но уже никто не отвечал...", - шокировала ULTRA.
Ultra (фото: instagram.com/ultra_mila)
Недавно мы рассказывали о 5 украинских звездах, потерявших детей.
Также мы писали о звездах, похоронивших близких во время войны.