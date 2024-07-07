5 украинских звезд, которые пережили смерть любимых

Герои нашего материала перенесли смерть самых дорогих людей и нашли в себе силы жить дальше.

Тина Король

В 2013 году от рака желудка умер муж певицы Тины Кароль Евгений Огир.

Эту трагедию она переживала очень тяжело, даже думала о том, чтобы покончить с собой.

"Когда не стало мужа, было все. И суицидальные настроения, разное. Но все мы пришли по одному в этот мир и по одному уйдем. У каждого своя миссия, своя история, свой отведенный век. И укоротить себе его я не имею права. Тем более, что у меня есть сынок - и он моя самая большая миссия", - говорила знаменитость.

После того, как не стало любимого артистки, ей стали приписывать романы с разными мужчинами. Однако что на самом деле происходит в личной жизни певицы - она не раскрывает.

Тина Кароль с покойным мужем (фото: instagram.com/tina_karol)

Надежда Хильская

Актриса Надежда Хильская потеряла мужа, актера Алексея Хильского, на войне. Это произошло 17 августа под Роботиным на Запорожском участке фронта.

С того дня жизнь звезды изменилась навсегда.

"Я не знаю, станет ли легче. Это очень тяжелая потеря. Мы вместе жили почти 17 лет. У нас дочь. Мы действительно любили друг друга. Мы всю жизнь были рядом", - делилась Хильская.

Надежда и Алексей Хильские (фото: instagram.com/hilska_nadiya)

Алексей Вертинский

Известный актер Алексей Вертинский очень рано похоронил жену. Его жена Татьяна ушла из жизни в возрасте 46 лет.

Она страдала от бокового амиотрофического склероза, тяжелой неизлечимой болезни. Алексей вспоминает, как любимая буквально таяла на его глазах. Он всегда был рядом, заботясь о ней.

Дочь и жена Алексея Вертинского (фото: instagram.com/kseniya_vertinska)

После трагической утраты артист не смог открыть свое сердце для новых романтических чувств.

Алексей Вертинский (фото: instagram.com/oleksiy_vertinskiy)

Елена Гребенюк

Оперная певица Елена Гребенюк потеряла жениха Каро Дадаяна, с которым 10 лет назад готовилась к свадьбе.

Мужчина не жаловался на здоровье, поэтому его смерть стала неожиданностью для артистки. По ее словам, это произошло внезапно.

"Мне было 36-37 лет. Сейчас мне 48 лет. Уже 10 лет его нет. Мы готовились к свадьбе. Двое взрослых людей, у которых есть дети. Это было 2 февраля. Это жизнь, она продолжается. Если ты уже это пережил, осознал, что так случилось, что ничего не изменить... У него случился сердечный приступ", - поделилась исполнительница.

Елена Гребенюк (фото: instagram.com/helengreb)

Ultra

В первые дни войны певица ULTRA потеряла своего мужа и едва сама не погибла от пуль, спасаясь из-под обстрелов.

"Как и все, мы долго колебались - оставаться дома или выезжать. Я несколько раз собирала и разбирала вещи. Каждую минуту читала новости. Но когда начался бой на Житомирской трассе, стало очень страшно, и мы решили уехать из Киева. Я помню каждое мгновение того дня", - эмоционально рассказывала артистка.

По дороге под Киевом началась стрельба, вспомнила исполнительница. Ее любимый остановился на обочине, а она ехала за ним в другой машине и также остановилась.

"Сразу позвонила ему, попросила лечь на пол. В ответ он сказал мне: "Мило, я тебя люблю. Я хочу жить. Меня убивают". Потом я звонила снова и снова. Но уже никто не отвечал...", - шокировала ULTRA.

Ultra (фото: instagram.com/ultra_mila)