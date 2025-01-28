5 украинских термальных курортов, которые лучше всего посетить именно зимой

С наступлением зимы многие ищут возможности не только насладиться снежными пейзажами, но и окунуться в теплые объятия термальных источников. Украина богата на такие места, где можно совместить оздоровление и отдых.

Косино

Расположенный среди 200-летней дубовой рощи на Береговщине, комплекс "Косино" известен своими современными бассейнами с термальными и пресными водами. Семь различных бассейнов позволяют выбрать оптимальный вариант для отдыха и оздоровления.

Особого внимания заслуживают "королевские сауны" и уникальные фонтаны-джакузи в форме вина, пива и кофе. Здесь можно не только расслабиться, но и сделать яркие фотографии для социальных сетей. Комплекс работает круглый год, поэтому зимний визит подарит особую атмосферу. После купания в теплых водах приятно прогуляться по заснеженному парку вокруг.

Термальный курорт в Косино (фото: Википедия)

Береговое

Город Берегово славится не только своими термальными бассейнами, но и богатой историей и традициями виноделия. Здешние термальные воды имеют уникальный минеральный состав, который способствует оздоровлению опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

После процедур стоит посетить местные винодельни и попробовать закарпатские вина. Зимний период придает городу особый шарм: узкие улочки, украшенные снегом, создают неповторимую атмосферу уюта. Берегово - идеальное место для тех, кто хочет совместить оздоровление с культурным отдыхом.

Термальный курорт в Берегово (фото: Википедия)

Велятино

Курорт Велятино известен своими термальными источниками, где можно не только улучшить свое здоровье, но и прекрасно провести время в комфортных условиях. Здесь гостям предлагают разнообразные массажи, ароматерапию и другие процедуры, способствующие расслаблению и восстановлению сил.

Зимний отдых в Велятино - это возможность насладиться теплом термальных вод на фоне заснеженных карпатских пейзажей. После процедур можно отдохнуть в уютных номерах или отведать блюда местной кухни. Это место подходит как для семейного отдыха, так и для романтических поездок.

Термальный курорт в Велятино (фото: Википедия)

Солотвино

Поселок Солотвино известен своими солеными озерами и термальными источниками, вода которых по составу напоминает воду Мертвого моря. Благодаря высокой концентрации соли, купание здесь способствует улучшению состояния кожи и общему оздоровлению организма.

Зимой термальные бассейны Солотвино особенно привлекательны: контраст между холодным воздухом и теплой водой создает неповторимые ощущения. Кроме купания, можно посетить соляные пещеры, которые полезны для дыхательной системы. Солотвино - отличный выбор для тех, кто ищет нетипичный зимний отдых.

Термальный курорт в Солотвино (фото: Википедия)

Ужгород

Комплекс с термальными водами расположен в селе Барвинок, в двух километрах от города Ужгород. Это очень живописное место, с которого открывается великолепная панорама Ужгорода и средне-дунайской низменности. Здесь можно насладиться купанием в термальных бассейнах под открытым небом, даже когда вокруг лежит снег.

Кроме бассейнов, комплекс предлагает сауны, спа-процедуры и уютные номера для проживания. После насыщенного дня приятно провести вечер в ресторане комплекса, попробовав блюда закарпатской кухни. Теплые воды, свежий воздух и живописная природа способствуют полному расслаблению и восстановлению сил.

Термальный курорт в селе Барвинок (фото: go-to.rest)