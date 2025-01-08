5 животных-долгожителей: они могут встретить новый век

Гренландская акула

Гренландская акула (фото: flickr.com, andyaj58 AJ)

Гренландские акулы - существа с самой большой продолжительностью жизни среди позвоночных. Самые старые известные особи, зафиксированные учеными, были в возрасте около 400 лет, хотя с большой погрешностью можно предположить, что они могли бы прожить более 500 лет.

Исследователи считают, что жизнь в таких холодных водах Северного Атлантического и Северного Ледовитого океанов, вероятно, способствует замедлению метаболических процессов и биохимической активности этих акул, продлевая их продолжительность жизни.

Считается, что самки гренландских акул не готовы к размножению, пока им не исполнится 156 лет. Также известно, что акулы этого вида не имеют почек и выводных путей. Мочевина из тела животного выводится через его кожу, вследствие чего акулье мясо содержит высокую концентрацию ядовитых веществ.

Морской крокодил

Морской крокодил (фото: wikipedia.org)

Если они доживают до взрослого возраста, морские крокодилы (Crocodylus porosus) обычно живут более 70 лет. Точной информации об их максимальной продолжительности жизни в основном не хватает. Однако записи о двух долгожителей свидетельствуют о том, что они могут прожить более 120 лет.

Например, Кассиус - самый большой в мире крокодил в неволе - находится в возрасте до 120 лет. Он был пойман в 1984 году на ранчо в Австралии, и с тех пор содержится в крокодильем парке Marineland на острове Грин-Айленд. В то время его рост составлял 5,13 метра, что позволило экспертам предположить, что ему было от 30 до 80 лет.

Еще один морской крокодил-долгожитель - Мистер Фреши, который, по оценкам экспертов, прожил от 120 до 140 лет. Крокодила в возрасте 80-100 лет поймали в Северном Квинсленде Стив Ирвин со своим отцом, в 1970 году. Затем рептилию перевезли в Австралийский зоопарк, где он прожил 40 лет до своей смерти в 2010 году.

Альдабрская черепаха

Альдабрская черепаха (фото: wikipedia.org, User Szilas)

Черепахи хорошо известны как одни из животных с самой длинной продолжительностью жизни. Одним из видов-долгожителей является гигантская черепаха или Альдабрская черепаха, которая также является одной из самых больших черепах.

Эти рептилии, происходящие с Сейшельских островов, обычно живут до 150 лет и достигают веса до 250 килограммов. Одна особь гигантской черепахи Альдабра жила в неволе в Индии, и считалось, что ей было 250 лет - ее звали Аддавайта, она умерла в 2006 году.

Другая гигантская черепаха Альдабра по имени Джонатан, как сообщается, находится в возрасте около 192 лет и, возможно, является старейшим сухопутным животным, живущим на сегодня. Сейчас за Джонатаном присматривают ветеринары на острове Святой Елены.

Гренландские киты

Гренландский кит (фото: wikimedia.org User Holly Cheng)

Гренландские киты, обитающие в ледяных водах Северного Ледовитого и Субарктического океанов, считаются самыми старыми китами, что также делает их самыми долгоживущими млекопитающими.

Интересно, что, проживая в полярных широтах, эти киты не любят оказываться среди льдов, хотя и вынуждены прокладывать себе путь в льдинах.

Гренландские киты могут жить более 200 лет, а половой зрелости достигают примерно в возрасте 25 лет. Хотя гренландские киты сегодня не находятся под угрозой исчезновения, они истощены коммерческой охотой и все еще сталкиваются с угрозой запутывания в рыболовных снастях.

Гатерия

Гатерия или туатара (фото: wikipedia.org)

У туатар один из самых медленных темпов роста среди всех рептилий - они могут жить около 100 лет. Однако, по предположениям, гатерия может дожить и до 200 лет в благоприятных условиях.

Эти ящероподобные животные являются крупнейшими рептилиями Новой Зеландии и единственными живыми представителями отряда Rhynchocephalia. Иногда гатерий называют "живыми окаменелостями", поскольку у них нет живых родственников.

В течение почти 200 миллионов лет эти животные просуществовали без существенных изменений строения. Например, самцы туатары имеют острые колючки на спине, которыми они привлекают самок и защищаются от других представителей вида.