5 целебных растений, украшающих квартиру и лечащих от болезней
Комнатные растения - это не только эстетика, но и настоящая аптека на подоконнике. Почему бы не соединить красоту с пользой, добавив в свой интерьер целебные растения?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых полезных комнатных растениях, которые станут вашими природными помощниками для здоровья.
Алоэ: естественный врач от ран и ожогов
Алоэ вера - одно из самых известных лекарственных растений, которое легко приживается дома. Его сочные листья содержат гель, богатый витаминами, минералами и аминокислотами.
Это растение также помогает увлажнять кожу и бороться с акне, благодаря своим антибактериальным свойствам. Кроме того, сок алоэ можно употреблять внутрь для укрепления иммунитета и улучшения пищеварения.
Выращивать алоэ очень просто: ему достаточно светлого места и умеренного полива.
Алоэ (фото: Википедия)
Каланхоэ: помощник для иммунитета и кожи
Каланхоэ - еще одно целебное растение, которое легко найти во многих домах. Его сок применяют для лечения простуд, воспалительных процессов и ран.
В народной медицине его часто используют как средство для снятия насморка: несколько капель сока в нос облегчают дыхание.
Растение неприхотливо в уходе, хорошо переносит тень и редкий полив. Оно станет не только украшением вашего подоконника, но и натуральной аптечкой.
Одна из разновидностей каланхоэ (фото: Википедия)
Мята: свежее дыхание и крепкий сон
Мята - популярное растение, которое может расти и в саду, и в горшке дома. Ее аромат отлично освежает воздух, снимает усталость и способствует расслаблению. Чай из листьев мяты помогает при расстройствах желудка, нервном напряжении и бессоннице.
Кроме того, мяту используют для облегчения дыхания при простудах или полоскания рта при зубной боли. Растение нуждается в регулярном поливе и ярком рассеянном свете, но уход за ним прост и доступен каждому. Ваш дом станет еще уютнее с этим ароматным зеленым помощником.
Перечная мята (фото: Википедия)
Розмарин: для иммунитета и концентрации
Розмарин не только украшает ваш дом, но и является настоящей сокровищницей полезных веществ. Эта ароматная трава стимулирует работу мозга, улучшает память и концентрацию. Настой розмарина полезен для укрепления иммунитета, облегчения пищеварения и снятия головных болей.
Эфирное масло розмарина помогает бороться с выпадением волос и улучшает состояние кожи головы. Розмарин любит солнечное место и умеренный полив, но вырастить его дома совсем несложно. Он станет незаменимым компонентом вашей домашней зеленой аптечки.
Розмарин (фото: Википедия)
Герань: цветок покоя и гармонии
Герань известна не только своими яркими цветами, но и полезными свойствами. Ее эфирные масла успокаивают нервную систему, снимают стресс и способствуют улучшению настроения.
Листья герани можно использовать для компрессов при воспалениях или болях в суставах. Она также помогает очищать воздух, отпугивает насекомых и создает в доме уютную атмосферу.
Герань неприхотлива, легко переносит колебания температуры и нуждается в регулярном поливе. Выращивая это растение, вы не только украсите свое жилье, но и получите мощного помощника для здоровья.
Герань (фото: Википедия)
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При написании материала использовались следующие источники: издания Spruce, Homes and Gardens, Lifehacker.