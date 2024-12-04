Будут напоминать зимой лето. 6 уличных цветов, которые отлично растут в квартире

Зимнее садоводство в комнатных условиях может быть не только интересным хобби, но и способом наполнить жилище красотой и уютом. Некоторые садовые растения идеально подходят для выращивания в горшках в зимний период, даже когда за окном холодно.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает шесть видов цветов, которые прекрасно растут зимой в домашних условиях и не нуждаются в сложном уходе.

Бальзамин

Бальзамин образует аккуратный кустарник высотой до 25 см, с большими яркими цветами красного, белого или розового цвета. Это растение отлично подходит для комнатного выращивания зимой благодаря своей неприхотливости и способности обильно цвести даже в прохладном помещении.

Поливают бальзамин регулярно, каждый день или через день, ведь без достаточной влаги он быстро теряет тургор листвы. Он хорошо себя чувствует при температуре 15-16 ° C, поэтому для него подойдут прохладные комнаты.

Важно обеспечить растению высокую влажность воздуха, ежедневно опрыскивая листья. При этом бальзамин следует разместить в полутени или подальше от прямых солнечных лучей. Слишком яркое освещение может навредить его листьям, поэтому выбирайте место с мягким рассеянным светом.

Бальзамин (фото: Pixabay.com)

Бегония

Бегония поражает своей декоративностью и большими махровыми цветками разных оттенков - от белого до насыщенного красного. Это многолетнее растение, которое может вырасти до 60 см высотой, отлично адаптируясь к комнатным условиям.

Поливают ее умеренно, раз в несколько дней, чтобы земля оставалась влажной, но не переувлажненной. В период активного роста бегонии следует поддерживать температуру в пределах 18-20 °C.

Растение нуждается в хорошем освещении, но не стоит ставить его под прямой солнечный свет. Для здорового роста рекомендуется периодически подкармливать бегонию комплексными удобрениями.

Бегония (фото: Pixabay.com)

Виола

Миниатюрная виола, известная также как "анютины глазки", станет отличным украшением комнаты зимой. Ее компактные кустики достигают высоты до 30 см и украшены яркими соцветиями разных цветов - белых, фиолетовых, желтых и бордовых.

Поливают виолу умеренно, не допуская пересыхания грунта примерно раз в два-три дня. Она хорошо переносит прохладу и цветет даже при температуре 10-15 ° C, что делает ее идеальной для зимнего выращивания.

Растение следует размещать в местах с хорошим освещением, чтобы оно могло максимально раскрыть свои декоративные качества. Для обеспечения длительного цветения рекомендуется периодически удалять увядшие цветки.

Виола (фото: Pixabay.com)

Душистый горошек

Это вьющееся растение привлекает не только своей декоративностью, но и приятным ароматом. Душистый горошек имеет небольшие цветки красных, розовых или белых оттенков и прекрасно растет в горшках зимой.

Для вьющихся сортов можно установить опоры, чтобы они могли оплетать их, создавая красивый декор. Поливать растение следует умеренно, поддерживая почву в состоянии легкой влажности примерно раз в два-три дня.

Душистый горошек хорошо чувствует себя при температуре около 15-18 °C и требует регулярного проветривания помещения. Он не требует сложного ухода, но любит яркий рассеянный свет.

Ароматный горошек (фото: Pixabay.com)

Ипомея

Ипомея - это быстрорастущая лиана, которая хорошо подходит для выращивания в помещении зимой. Ее крупные цветки могут быть белыми, голубыми или фиолетовыми, и они быстро заполняют пространство, оплетая опоры или решетки.

Поливают растение каждые два-три дня, а в случае повышенной сухости воздуха - чаще. Ипомеи требуется яркий свет, поэтому лучше расположить ее на подоконнике или в месте с максимальным количеством дневного света.

Температура для комфортного роста должна составлять около 18-20 °C. Регулярно подвязывайте побеги к опорам, чтобы они имели хорошую форму. Для пышного цветения ипомея можно подкармливать удобрениями для цветущих растений.

Ипомея (фото: Pixabay.com)

Декоративный табак

Декоративный табак - растение с большими ароматными цветками, которые распускаются вечером. Высота зависит от сорта и может достигать от 20 см до 1 м, что позволяет подобрать вариант на любой вкус.

Поливают растение умеренно, дважды в неделю, избегая чрезмерного увлажнения. Табак хорошо растет при температуре 15-18 °C и не нуждается в сложном уходе. Для сохранения аромата рекомендуется обеспечить растению легкую полутень и избегать прямого яркого света.

При уходе важно удалять отцветшие цветы, чтобы продлить период цветения. Табак также хорошо переносит временное понижение температуры, поэтому подходит для зимнего озеленения.

Декоративный табак (фото: Вікіпедія)