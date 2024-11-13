5 интересных фильмов и сериалов от Netflix для атмосферного осеннего вечера
Многие из нас любят вечером расслабиться и посмотреть фильм или сериал, чтобы отвлечься от проблем и забот. Если вы не знаете, где искать инстересные новинки, обратите внимание на стриминговый сервис Netflix.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных фильмов и сериалов, которые вышли на Netflix в ноябре 2024.
"Горячий снеговик"
Кэтрин - вдова, которая недавно потеряла мужа, и теперь живет одна. Но однажды она становится свидетельницей чуда - снеговик ожил у нее на глазах и предстал в виде привлекательного молодого человека. Его появление буквально спасло женщину от негативных мыслей и несчастья. Кэтрин влюбляется в снеговика, а ее жизнь снова имеет смысл, но снег имеет свойство таять.
"Рожденная сиять"
Драматический сериал рассказывает о двух актрисах, одна из которых решает выйти замуж за общего товарища. Их брак становится причиной раскола между успешными звездами, которые из подруг превращаются в соперниц.
"Счастье - это..."
Успешная предпринимательница Принцесс скоро будет праздновать юбилей - 40 лет. Она не планировала отмечать свое сорокалетие, но ее лучшая подруга устраивает для нее незабываемую вечеринку, которая переворачивает все с ног на голову.
"За гранью прощания"
Юсукэ делает предложение своей девушке Саэко, но в этот же день погибает в автомобильной катастрофе. Спустя несколько месяцев после аварии убитая горем девушка встречает мужчину, которому пересадили сердце Юсукэ.
"Банк под осадой"
Криминальный триллер основан на реальных событиях: в Испании в 1981 году ограбили банк. Вооруженные налетчики вламываются в банк и берут сотни людей в заложники. Журналистка пытается опередить власти и выяснить истинные причины ограбления.
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