5 трендовых причесок этой осени, которые сможет сделать каждая. Будете самой стильной (видео)

Массивные аксессуары

Что может быть одновременно нежным, стильным и удобным? Конечно, это современная и трендовая прическа с большим бантиком. Не бойтесь массивных украшений, они способны превратить ваш образ в изысканный и необычный.

Крабики

Если вы фанатка собранных волос и более деловых "луков" - такие прически вам точно понравятся. Выбирайте крабики, которые выдержат ваши волосы, и будут успешно дополнять образ.

Изысканные шпильки

Не стоит думать, что такие красивые прически умеют делать только парикмахеры. Достаточно иметь несколько минут свободного времени, обычную резинку для волос и трендовые шпильки. Все очень просто.

В японском стиле

А эта прическа точно понравится девушкам, следящим за трендами в TikTok, ведь ее часто делают блогерши. И оказалось, что повторить ее может любая. Главное - не бояться экспериментов.

Необычные косы

Даже если вы не умеете плести колоски и ненавидели их в детстве, попробуйте создать оригинальную и очень эффектную прическу. Она не только трендовая, но еще и очень удобная, ведь волосы не будут мешать в течение дня.