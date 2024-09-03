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5 трендовых причесок этой осени, которые сможет сделать каждая. Будете самой стильной (видео)

Стильные прически на осень (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Модные прически для девушек и женщин могут быть очень простыми, но эффектными. Вам не придется тратить много денег на парикмахера, ведь есть немало вариантов, которые можно воплотить в жизни самостоятельно.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 стильных причесок этой осени, которые вы сможете повторить.

Массивные аксессуары

Что может быть одновременно нежным, стильным и удобным? Конечно, это современная и трендовая прическа с большим бантиком. Не бойтесь массивных украшений, они способны превратить ваш образ в изысканный и необычный.

 

Крабики

Если вы фанатка собранных волос и более деловых "луков" - такие прически вам точно понравятся. Выбирайте крабики, которые выдержат ваши волосы, и будут успешно дополнять образ.

 

Изысканные шпильки

Не стоит думать, что такие красивые прически умеют делать только парикмахеры. Достаточно иметь несколько минут свободного времени, обычную резинку для волос и трендовые шпильки. Все очень просто.

 

В японском стиле

А эта прическа точно понравится девушкам, следящим за трендами в TikTok, ведь ее часто делают блогерши. И оказалось, что повторить ее может любая. Главное - не бояться экспериментов.

 

Необычные косы

Даже если вы не умеете плести колоски и ненавидели их в детстве, попробуйте создать оригинальную и очень эффектную прическу. Она не только трендовая, но еще и очень удобная, ведь волосы не будут мешать в течение дня.

 

К слову, ранее Андре Тан назвал тренды этой осени.

Кроме того, недавно мы рассказывали, с чем носить белую рубашку.

При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы Hairz Diy's, Leslie Catherine, Nichole Ciotti, Ayse Acun, сайт Marie Claire.

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