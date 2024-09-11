7 самых лучших смартфонов для геймеров в 2024 году
Сегодня существуют геймерские смартфоны, которые предлагают невероятную производительность и качество графики, сопоставимое с консолями. Благодаря новым технологиям, таким как высокочастотные дисплеи и мощные процессоры, мобильные устройства могут запускать самые требовательные игры.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про лучшие смартфоны для геймеров, которые выделяются по мощности, экрану и возможностям для игр.
RedMagic 9 Pro
Цена: от 30 000 гривен
RedMagic 9 Pro - это игровой смартфон, разработанный специально для мобильных геймеров. Благодаря чипсету Snapdragon 8 Gen 3 этот телефон обеспечивает превосходную производительность.
Он оснащен 6,8-дюймовым 120-Гц дисплеем, идеально подходящим для плавного геймплея и визуально насыщенных игр.
Батарея емкостью 6500 мА/ч обеспечивает длительные игровые сессии, а 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти позволяют плавно выполнять несколько задач одновременно.
Система охлаждения RedMagic гарантирует, что он остается холодным под давлением, хотя качество камеры среднее, а неигровые функции несколько базовы.
Это отличный вариант, если игры являются вашим главным приоритетом, и вы готовы игнорировать незначительные недостатки в других областях.
RedMagic 9 Pro (фото: GSMChina)
Asus ROG Phone 7
Цена: 47 000 гривен
Asus ROG Phone 7 - это смартфон, разработанный специально для хардкорных геймеров. Оснащенный чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, он обеспечивает невероятную производительность, дополненную 16 ГБ оперативной памяти.
165-Гц AMOLED-дисплей гарантирует плавность игрового процесса, а аккумулятор емкостью 6000 мА/ч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт позволяет играть дольше.
Воздушные триггеры и настраиваемая RGB-подсветка добавляют привлекательности для геймеров.
Он полностью совместим с рядом аксессуаров, таких как ROG Kunai Gamepad и внешние устройства охлаждения, что делает его одним из лучших телефонов для серьезных мобильных геймеров. Однако он является более громоздким устройством по сравнению с обычными смартфонами.
Asus ROG Phone 7 (фото: GSMArena.com)
iPhone 15 Pro Max
Цена: 57 999 гривен
iPhone 15 Pro Max выделяется благодаря новому чипсету A17 Pro от Apple, который обеспечивает непревзойденную скорость и графику. 6,7-дюймовый Super Retina XDR OLED-дисплей предлагает превосходную точность цветопередачи, а частота обновления ProMotion 120 Гц повышает плавность в играх.
Оптимизации iOS означают, что у вас будет доступ к обширной библиотеке игр из App Store, многие из которых хорошо оптимизированы для устройств Apple. Чип A17 Pro позволяет iPhone с легкостью справляться с такими требовательными играми, как Genshin Impact.
Хотя цена выше, чем у многих конкурентов, и кроссплатформенная поддержка не является такой гибкой, как на Android, это лучший выбор для геймеров, которые глубоко интегрированы в экосистему Apple.
iPhone 15 Pro Max (фото: Notebookcheck)
Samsung Galaxy S24 Ultra
Цена: 52 199 гривен
Samsung Galaxy S24 Ultra может не быть специализированным игровым смартфоном, но его процессор Snapdragon 8 Gen 3 и основная камера 200 Мп делают его универсальным устройством для игр и многого другого.
6,8-дюймовый 120-Гц дисплей обеспечивает плавную работу во время динамичных игр. Хотя он и мощный, некоторые пользователи сообщают, что устройство нагревается во время длительных игровых сессий, что может повлиять на комфорт.
Тем не менее, с 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 5000 мА/ч - это солидный выбор для пользователей, которые хотят флагманский телефон с игровыми возможностями.
Samsung Galaxy S24 Ultra (фото: SamMobile)
Google Pixel 8 Pro
Цена: 32 999 гривен
Google Pixel 8 Pro оснащен чипсетом Google Tensor G3, оптимизированным для повседневного использования и игр. Хотя он не конкурирует с высококлассными игровыми телефонами по чистой мощности, 6,7-дюймовый 120-Гц OLED-дисплей обеспечивает плавный опыт работы.
Батарея емкостью 5050 мА/ч поддерживает от 6 до 8 часов работы экрана, а быстрая зарядка мощностью 30 Вт помогает свести к минимуму время простоя.
Его сильные стороны заключаются в его программном обеспечении и системе камер, что делает его отличным вариантом для обычных геймеров, которые также ценят другие функции смартфона, такие как фотография.
Google Pixel 8 Pro (фото: ZDNET)
Xiaomi Black Shark 6
Цена: 15 989 гривен
Xiaomi Black Shark 6 продолжает традицию бренда выпускать смартфоны, ориентированные на геймеров, с сильным акцентом на производительность и эстетику.
Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и предлагает частоту обновления 120 Гц для плавного игрового процесса. Black Shark 6 поддерживает игровые аксессуары, такие как триггеры и вентиляторы охлаждения, что делает его идеальным для длительных игровых сессий.
Дизайн телефона привлекает геймеров своей RGB-подсветкой и агрессивным стилем. Это отличный выбор для тех, кто ищет более доступное, но мощное игровое устройство.
Xiaomi Black Shark 6 (фото: South China Morning Post)
Redmi Note 12 Pro 5G
Цена: 10 999 гривен
Redmi Note 12 Pro 5G - отличный бюджетный вариант для геймеров.
Смартфон оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 1080 и 6,67-дюймовым 120-Гц OLED-дисплеем.
Хотя он и не обладает такой же мощностью, как флагманские модели, он предлагает солидную производительность по цене, что делает его хорошим выбором для обычных геймеров.
Аккумулятор емкостью 5000 мА/ч позволяет использовать его в течение всего дня с примерно 4 часами игрового процесса.
Недостатком является его ограниченное хранилище на 256 ГБ и периодические проблемы с программным обеспечением, но для тех, кто ограничен бюджетом, это универсальный вариант.
Redmi Note 12 Pro 5G (фото: HardwareZone)
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При подготовке материала использовались следующие источники: TechRadar, GamesRadar+.