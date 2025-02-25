5 дел, которые нужны каждому весной, чтобы преодолеть бессонницу

Весна - время обновления, но почему-то именно в это время года многие сталкиваются с бессонницей и нарушениями сна. Мы чувствуем усталость днем и не можем заснуть ночью.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает пять вещей, которые стоит сделать этой весной, чтобы вернуть себе спокойный и качественный сон.

Установите стабильный режим сна

Весной биологические часы часто сбиваются из-за изменения длины дня и перевода часов на летнее время. Чтобы помочь организму адаптироваться, попробуйте ложиться и просыпаться каждый день в одно и то же время, даже в выходные. Это поможет восстановить естественный ритм сна и бодрствования.

Если вам трудно заснуть, введите вечерние ритуалы: теплый душ, чтение книги или легкая растяжка перед сном. Важно избегать просмотра экранов перед сном, ведь синий свет от гаджетов подавляет выработку мелатонина - гормона сна.

Получайте больше солнечного света днем

Весеннее солнце - естественный регулятор циркадных ритмов. Прогулки на свежем воздухе в течение дня, особенно утром, помогают организму понять, когда наступает день, а когда - ночь.

Солнечный свет стимулирует выработку серотонина - гормона счастья, который вечером превращается в мелатонин, обеспечивая глубокий сон. Старайтесь ежедневно проводить хотя бы 30 минут на улице. Даже короткие прогулки под весенним солнцем улучшат настроение и облегчат засыпание вечером.

Сбалансируйте питание и добавьте витамины

Авитаминоз - частый спутник весны, который может приводить к повышенной усталости и проблемам со сном. Чтобы поддержать организм, добавьте в рацион больше сезонных овощей и фруктов, богатых магнием, калием и витаминами группы B. Эти элементы способствуют расслаблению мышц и снижению уровня стресса.

Полезно употреблять продукты, содержащие триптофан - аминокислоту, которая помогает вырабатывать мелатонин. Это может быть индейка, бананы, орехи или молоко. Также стоит ограничить употребление кофеина и тяжелой пищи вечером, чтобы не перегружать организм перед сном.

Физическая активность для здорового сна

Регулярные физические упражнения помогают уменьшить уровень стресса, улучшить настроение и качество сна. Весной, когда природа оживает, идеальное время для занятий на свежем воздухе: пробежки, йога в парке или просто энергичная прогулка.

Важно помнить, что интенсивные тренировки лучше планировать на первую половину дня, ведь вечерние упражнения могут возбуждать нервную систему и затруднить засыпание. Легкая растяжка или медитация вечером наоборот помогут расслабиться и подготовить тело к отдыху.

Создайте благоприятную атмосферу для сна

Весна - прекрасная возможность обновить спальню и сделать ее максимально комфортной для отдыха. Проветривайте комнату перед сном, ведь свежий воздух улучшает качество сна. Оптимальная температура для сна - 16-19°C. Замените тяжелые зимние одеяла на более легкие и освежите постельное белье.

Также стоит позаботиться о затемнении комнаты - плотные шторы или маска для сна помогут защититься от утреннего солнца. Для создания уюта можно использовать ароматерапию: запахи лаванды, ромашки или мяты способствуют расслаблению и улучшают засыпание.