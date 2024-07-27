5 способов преодолеть беспорядок с кучей обуви дома

Сложите туфли и ботинки на полки для обуви

Если у вас в шкафу уже есть специальные полки для обуви, разместите на них сапоги, отрегулировав высоту нескольких полок. Практически все системы шкафов имеют регулируемые полки, что позволяет легко увеличить высоту одной из них, чтобы вместить голенища вашей самой высокой пары сапог.

Поднимите обувь на верх шкафа

Размещение обуви на "верхнем этаже" позволит вам лучше видеть его рядом с одеждой, что сделает выбор цветов и стилей проще. Слишком часто туфли прячутся на полу шкафа, поэтому выбор пары становится сложным вопросом.

Выстройте всю обувь в длинный ряд

Если вы живете в особо холодном или влажном климате, вероятно, ваши сапоги носят более утилитарный характер. Учитывая это, выстроить их где-то рядом с дверью в прихожей или на веранде может быть уместно. Чтобы ваши сапоги выглядели аккуратно и эстетично, разместите их под линейным предметом мебели, например, настенным шкафом или комодом.

Повесьте обувь в шкаф

Если вы хотите тратить время на другие занятия, а не на регулярную чистку обувных полок, подумайте о покупке вешалок для обуви. Практически все вешалки для обуви прикрепляются к наружной стороне ботинок. Если вас беспокоят складки или отпечатки пальцев, вам следует приобрести альтернативы, например подвесные формирователи сапог, которые крепятся к внутренней части сапог.

Подвесьте обувь на доску с колышками подошвами вверх

Доска с кольями, расположенными на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы вместить подошвы сапог, является необычным, но эффективным способом добавить функциональности в прихожую или гараж. Найдите индивидуальный дизайн или даже создайте его самостоятельно.