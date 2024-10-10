5 способов лечения конъюнктивита, ускоряющих заживление глаз

Что такое конъюнктивит?

Конъюнктивит - воспаление конъюнктивы, тонкой оболочки, которая выстилает переднюю часть глазного яблока и внутреннюю часть век. Эта мембрана помогает смазывать глаз, когда вы моргаете, а также защищает глаз от микробов и раздражителей.

Вирусы, бактерии и раздражители окружающей среды могут вызвать отек или воспаление конъюнктивы. Поскольку в глазном яблоке расположена сеть кровеносных сосудов, это раздражение приводит к тому, что белая часть глаза становится розовой или красной.

Вы также можете ощущать такие симптомы, как:

Слезятся глаза

Зуд или жжение

Чувство песка, словно что-то застряло в глазу

Выделение из глаз или корки после сна

Несмотря на то, что конъюнктивит неприятный, это распространенное состояние, ежегодно поражающее миллионы людей. И он почти всегда проходит сам по себе (хотя средства для лечения конъюнктивита могут помочь вам чувствовать себя лучше еще быстрее).

Как быстро вылечить красные глаза дома?

1. Используйте искусственную слезу

Лучший способ избавиться от аллергического конъюнктивита – устранить аллерген. Но это не всегда возможно, особенно когда сезонная аллергия набирает обороты. Когда раздражители окружающей среды неизбежны, рекомендуются искусственные слезы для дополнительного уровня защиты. Это специальные капли с гилауроновой кислотой, которые лучше всего хранить в холодильнике.

2. Очистите вентиляторы.

Уделите 10 минут, чтобы протереть лопасти любых потолочных вентиляторов, коробочных вентиляторов или оконных кондиционеров в вашем доме – это разумная стратегия лечения конъюнктивита.

Дело в том, что эти устройства могут быть скрытым триггером аллергического конъюнктивита, поскольку лезвия имеют тенденцию собирать пыль, перхоть и пыльцу, а затем распространять их в воздухе.

3. Попробуйте глазные капли для снятия зуда

Против аллергического конъюнктивита безрецептурные глазные капли очень хорошо работают. Они могут обеспечить эффективное облегчение, поскольку они действуют как антигистаминные препараты и стабилизаторы тучных клеток.

Это означает, что они не только смягчают симптомы аллергии, вызванные гистамином, но и помогают предотвратить выработку этих гистаминов тучными клетками вашего тела.

4. Холодный компресс

Вирусная инфекция должна пройти, но между тем вы можете успокоить отек и предотвратить дальнейшее раздражение, применив холодный компресс.

Именно они могут помочь облегчить симптомы. Рекомендуется прикладывать их к глазам четыре-пять раз в день на несколько минут за раз.

5. Гигиена глаза

Если инфекционный конъюнктивит распространяется с одного глаза в другое, это затянет время выздоровления.

Часто мойте руки водой с мылом. По возможности, избегайте касания или трения глаз. Не делитесь полотенцами, подушками, макияжем или другими приближающимися к глазам предметами. Регулярно дезинфицируйте сильно прикасаемые поверхности, например столешницы и дверные ручки. Не носите контактную линзу или косметику во время конъюнктивита. В них могут содержаться вирусы, бактерии и аллергены. Если вы использовали косметику при инфицировании глаз, выбросьте ее и замените.