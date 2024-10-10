5 способов лечения конъюнктивита, ускоряющих заживление глаз

Если однажды утром вы просыпаетесь с покрытыми корочками ресницами, в течение дня ваши глаза не перестают чесаться или слезиться, скорее всего у вас конъюнктивит.
О 5 способах лечения конъюнктивита, ускоряющих заживление глаз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Womans World.
Конъюнктивит - воспаление конъюнктивы, тонкой оболочки, которая выстилает переднюю часть глазного яблока и внутреннюю часть век. Эта мембрана помогает смазывать глаз, когда вы моргаете, а также защищает глаз от микробов и раздражителей.
Вирусы, бактерии и раздражители окружающей среды могут вызвать отек или воспаление конъюнктивы. Поскольку в глазном яблоке расположена сеть кровеносных сосудов, это раздражение приводит к тому, что белая часть глаза становится розовой или красной.
Вы также можете ощущать такие симптомы, как:
Несмотря на то, что конъюнктивит неприятный, это распространенное состояние, ежегодно поражающее миллионы людей. И он почти всегда проходит сам по себе (хотя средства для лечения конъюнктивита могут помочь вам чувствовать себя лучше еще быстрее).
1. Используйте искусственную слезу
Лучший способ избавиться от аллергического конъюнктивита – устранить аллерген. Но это не всегда возможно, особенно когда сезонная аллергия набирает обороты. Когда раздражители окружающей среды неизбежны, рекомендуются искусственные слезы для дополнительного уровня защиты. Это специальные капли с гилауроновой кислотой, которые лучше всего хранить в холодильнике.
2. Очистите вентиляторы.
Уделите 10 минут, чтобы протереть лопасти любых потолочных вентиляторов, коробочных вентиляторов или оконных кондиционеров в вашем доме – это разумная стратегия лечения конъюнктивита.
Дело в том, что эти устройства могут быть скрытым триггером аллергического конъюнктивита, поскольку лезвия имеют тенденцию собирать пыль, перхоть и пыльцу, а затем распространять их в воздухе.
3. Попробуйте глазные капли для снятия зуда
Против аллергического конъюнктивита безрецептурные глазные капли очень хорошо работают. Они могут обеспечить эффективное облегчение, поскольку они действуют как антигистаминные препараты и стабилизаторы тучных клеток.
Это означает, что они не только смягчают симптомы аллергии, вызванные гистамином, но и помогают предотвратить выработку этих гистаминов тучными клетками вашего тела.
4. Холодный компресс
Вирусная инфекция должна пройти, но между тем вы можете успокоить отек и предотвратить дальнейшее раздражение, применив холодный компресс.
Именно они могут помочь облегчить симптомы. Рекомендуется прикладывать их к глазам четыре-пять раз в день на несколько минут за раз.
5. Гигиена глаза
Если инфекционный конъюнктивит распространяется с одного глаза в другое, это затянет время выздоровления.
Часто мойте руки водой с мылом. По возможности, избегайте касания или трения глаз. Не делитесь полотенцами, подушками, макияжем или другими приближающимися к глазам предметами. Регулярно дезинфицируйте сильно прикасаемые поверхности, например столешницы и дверные ручки. Не носите контактную линзу или косметику во время конъюнктивита. В них могут содержаться вирусы, бактерии и аллергены. Если вы использовали косметику при инфицировании глаз, выбросьте ее и замените.
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