Ці 5 сигналів покажуть, що цього чоловіка потрібно забути і відпустити: він вам точно не підходить
Спроби побудувати особисті стосунки з людиною, яку ви мало чи погано знаєте, часом призводять до неприємних результатів. І найважливіше - жінка не завжди розуміє, коли потрібно поставити крапку в стосунках з чоловіком, який їй не підходить.
Які п'ять важливих сигналів говорять про те, що цей чоловік вам не підходить - читайте в матеріалі нижче.
На початку стосунків зазвичай недоліки або дивна поведінка партнера не так сильно помітні. І можна опинитися поруч з емоційно недоступним партнером або тим, хто регулярно порушує ваші кордони.
Здається, що потрібно пізнати людину краще і приймати ваші відмінності. Але з часом стає зрозуміло - ви просто зв'язалися з невідповідною вам людиною. Психологи виділили п'ять сигналів, які повинні викликати у жінки бажання поставити крапку.
Критика і спроби змінити
Чоловік каже на початку стосунків, що любить блондинок, а ви брюнетка. І пропонує вам перефарбуватися. Або радить піти в спортзал, одягатися скромніше, починає порівнювати з іншими жінками. Або зовсім сумно - регулярно заговорює про кардинальну зміну зовнішності.
Ідіть від такої людини якомога швидше, бо невдоволення буде рости, а ви почнете втрачати себе. Тим більше, що чоловікові потрібні не особисто ви, а якийсь придуманий образ.
Небажання проводити час разом
Ваші стосунки у чоловіка знаходяться не на початку списку пріоритетів. Тому на всі пропозиції кудись сходити разом ви часто чуєте про зустріч з друзями, про допомогу рідним по господарству, про термінові ділові зустрічі й так далі.
Якщо у чоловіка катастрофічно немає часу на побачення з партнеркою, то це говорить не про постійну зайнятість, а про небажання зустрічатися і планувати спільне дозвілля. При цьому, такий чоловік може з'явитися на вашому порозі без попередження і змушує кинути всі плани, щоб провести разом час.
Порушення особистих кордонів
Ваш партнер любить приїхати до вас вночі без попередження і відвести вас на побачення, знаючи, що вам рано вставати? Або приходить на ваші посиденьки з подругами, щоб побачити вас хоч на хвилину?
Це виглядає дуже романтично з боку, але насправді - це порушення ваших особистих кордонів. В майбутньому такі вчинки тягнуть за собою ревнощі, заборони та неприйняття ваших особистих планів.
Уважний і романтичний чоловік зазвичай запитує - як буде зручно вам і чи можна вас відвідати пізно ввечері.
Емоційна недоступність
Холодні та відсторонені чоловіки, як правило, приваблюють жінок. Вони рідко говорять, що нудьгують, не зізнаються у своїх почуттях, не особливо цікавляться життям партнерки й при цьому часто задумливі, і сумні.
А переживання такий чоловік часто виливає в істериках, різких сплесках агресії, дратівливості.
Не плекайте ілюзій, що ви зможете втішити, розворушити або повернути в життя цю сумну людину. Всі його почуття надійно поховані під шарами дитячих і дорослих травм і комплексів. І впоратися з цим він зможе тільки тоді, коли сам прийме таке рішення.
Внутрішній дискомфорт
Якщо жінка відчуває, що поруч з чоловіком не може розслабитися ні на секунду. Вона весь час "тримає спину" і контролює кожне сказане слово. Або ж відчуває незрозуміле тремтіння в різних частинах тіла і напругу - це дуже важливий сигнал.
При розповідях про нього подруги зітхають, з батьками знайомити його не хочеться і навіть наодинці - напруженість.
Тіло подає вам чіткий сигнал, що ви поруч з невідповідним чоловіком. Мозок цю інформацію ще не обробив. Довіряйте своєму тілу.
До речі, раніше ми писали про те, що психологи назвали 6 ознак готовності до нових стосунків.
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