Ці 10 ознак вказують на те, що чоловік готовий розірвати стосунки

Розірвати стосунки часом буває дуже складно. Здається, що для цього потрібна якась суттєва причина або привід. Особливо, коли стосунки тривали досить довго й у пари немає конфліктів або скандалів.

Але є чіткі ознаки, які вказують на те, що чоловік хоче розлучитися, але поки не готовий сказати це прямо. Про це пише Cluber.

Він приймає важливі рішення сам

Якщо раніше він радився з партнеркою або хоча б ділився своїми думками, а тепер навіть не говорить нічого й інформація спливає постфактум - це поганий знак. Якщо його запитати безпосередньо, то вона займає оборонну позицію або навіть переводить стрілки та стверджує, що жінка поводиться дивно і щось придумує.

Йому цікавіше проводити час з іншими людьми

Здається, що поруч з жінкою він завжди в поганому настрої, а веселиться тільки в компанії друзів. І при цьому спільно проведений час значно скоротився останнім часом.

Він став фліртувати з іншими жінками

На жаль, раніше він поважав почуття жінки та не дозволяв собі зайвого в спілкуванні з іншими жінками. Зараз він поводиться так, як ніби йому все одно або він спеціально намагається викликати ревнощі.

Він починає сварки

Чоловіки набагато більше уникають сварок, ніж жінки. І намагаються піти, якщо сварку починає жінка. Коли ж чоловік хоче розірвати стосунки, він починає провокувати привід і створює токсичну обстановку, щоб дати вихід своїм негативним емоціям.

Він став дуже критичним

Раніше жінка чула компліменти або жартівливу критику. А тепер чоловікові не подобається практично все, і він почав критикувати всі дії, зовнішність, погляди та навіть те, що раніше у нього не викликало роздратування.

Він розповідає жінці, що вона заслуговує на краще

Чоловік несподівано починає натякати, що недостатньо хороший і варто пошукати того, хто гідно оцінить жінку.

Він рідко відповідає на твої повідомлення

У сукупності з іншими ознаками частота і сенс повідомлень можуть швидко дати зрозуміти жінці, що стосунки закінчуються. Йому стає все одно, як ти відреагуєш на відсутність повідомлень або дзвінків. Або він робить це спеціально, щоб з'явився привід для сварки, з'ясування стосунків і розставання.

Ти не відчуваєш вашу близькість

Особливо, якщо раніше ця близькість насправді була і зв'язок між вами був міцним. Але він почав віддалятися, ти перестала відчувати його в розмовах, в ліжку. І це відчуття не покидає, навіть коли він зовсім поруч.

Він почав говорити про майбутнє, де тобі немає місця

Чоловік зібрався переїхати або поїхати в інше місто, країну - на пару років. Але при цьому він знає, що ти виїхати з ним не зможеш. Або випадково проговорився про свої мрії, де явно тобі немає місця. Це означає, що чоловік не розраховує на ваші стосунки в майбутньому і будує плани на своє власне життя. І вже починає будувати плани.

Він не може нічого обіцяти

Концерт через місяць, фестиваль в наступному сезоні або спільна відпустка через пів року? Він відповідає, що не може дати тобі відповідь і посилається на те, що обіцяти не може. При цьому ти знаєш, що глобальних планів на найближчі місяці у нього точно немає.