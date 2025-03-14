5 вредных привычек в спортзале, от которых нужно отказаться прямо сейчас

У вас негативное мышление

Хотя тренировка по большей части касается тела, но все начинается с ума. Если вы негативно относитесь к упражнениям или вам не нравится фитнес, скорее всего, вы не сможете полностью раскрыть свой потенциал.

Тренер и диетолог Кэтлин Троттер рассказала, что для многих людей худшим является негативное мышление, включая оправдания.

"Некоторые люди могут сказать: "О, я не могу выполнить всю свою тренировку сегодня, потому что я устал и у меня нет времени". Делать что-то всегда лучше, чем ничего. Вы можете сделать так много за такой короткий промежуток времени, например тренировки HIIT и интервальные, даже если у вас есть только 20 минут", - рассказала она.

Еще одна модель негативного мышления - это считать, что нужно физически быть в тренажерном зале, чтобы тренироваться. Однако, много эффективных упражнений можно сделать и дома.

Слишком много пользуетесь телефоном

Фитнес-приложения являются неотъемлемой частью тренировок многих людей, но телефоны следует использовать в спортзале как инструменты, а не как отвлечение.

Отправка текстовых сообщений или проверка электронной почты во время пребывания на тренажере или беговой дорожке также вредны. Когда вы отвлекаетесь на телефон, вы вряд ли сосредоточитесь на тренировке. Таким образом, у вас меньше шансов изменить свое тело.

Чтобы предотвратить проверку своего устройства, можно отключить уведомления или выключить звук входящих звонков. Если вы включаете музыку на телефоне, чтобы поддерживать мотивацию, это одно. Но убедитесь, что вы используете только приложения, которые непосредственно связаны с вашей тренировкой.

Вы слишком общительны в спортзале

Иметь товарища по тренировкам - это отличный способ оставаться активными. Но если вы тратите слишком много времени на общение с друзьями или партнером в спортзале, то это плохо.

Чтобы убедиться, что ваши социальные аспекты остаются под контролем, попробуйте записаться на занятия по фитнесу, где мало возможностей поговорить.

Если вы с другом предпочитаете самостоятельное выполнение упражнений в спортзале, попробуйте послушать музыку. Вы можете спланировать выпить кофе после того, как потренируетесь, чтобы обсудить все.

Плохо питаетесь после тренировки

Часто люди после интенсивной тренировки забывают правильно питаться.

Тело меняется после того, как вы выходите из тренажерного зала. Примерно через 45 минут после серьезной тренировки стоит съесть смесь полезных углеводов и белка, чтобы зарядить организм энергией.

Не едите пропорционально тренировке

Чрезвычайно важно не потреблять больше калорий, чем нужно вашему организму, особенно если тренировка не была сверхинтенсивной.

Вместо этого попробуйте съесть перекус, который соответствует количеству сожженных калорий. Если вы можете запланировать тренировку до обеда или ужина, это будет полезно, поскольку примерно в это время вы едите сытную пищу.

"Людям, которым приходится тренироваться днем, я предлагаю взять обед и съесть только две трети. Затем съешьте оставшуюся часть обеда после тренировки", - советует Кэтлин Троттер.

Вас может заинтересовать