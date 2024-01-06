5 ежедневных привычек, которые помогают прожить дольше

Питайтесь преимущественно растительной пищей

То, что вы едите, оказывает огромное влияние на здоровье. Доказано, что диета с высоким содержанием растительной пищи связана со здоровьем и долголетием.

Если вы потребляете больше растительной пищи и меньше мяса, обработанной пищи, сахара и соли, вы уменьшаете риск ряда заболеваний, которые сокращают жизнь, включая болезни сердца и рак.

Пища растительного происхождения богата питательными веществами, фитохимическими веществами, антиоксидантами и клетчаткой. Все это помогает предотвратить болезни.

Ни одна диета не подходит для всех, но больше всего изученной и здоровой является средиземноморская. Она базируется на моделях питания людей, живущих в странах вокруг Средиземного моря, и акцентирует внимание на овощах, фруктах, цельнозерных продуктах, бобовых, орехах и семенах, рыбе и морепродуктах, а также оливковом масле.

"Мне нравится думать о средиземноморской диете больше как об обычном образе жизни, чем о строгом рационе, где нужно от чего-то отказываться. Старайтесь избегать обработанных продуктов и фаст-фудов. Ешьте морепродукты, нежирное мясо и орехи", - советует профессор медицины Ричард В. Бесдин.

Стремитесь к здоровому весу

Еще один важный способ быть здоровее - попытаться достичь здорового веса, поскольку ожирение увеличивает риск ряда проблем со здоровьем, которые сокращают жизнь.

Ожирение создает нагрузку на все системы нашего организма и имеет множество физиологических последствий, включая воспаление и гормональные сбои. Это увеличивает ваши шансы на ряд заболеваний, включая болезни сердца, инсульт, высокое кровяное давление, диабет и ряд видов рака.

Помимо физического воздействия ожирение также связано с ухудшением психологического здоровья. Это связано с депрессией, низкой самооценкой и стрессом.

Регулярно занимайтесь спортом

Регулярные физические упражнения защищают от хронических заболеваний, снижают уровень стресса и улучшают психическое здоровье. Хотя физические упражнения помогают вам контролировать вес и снижают уровень жира в организме, эффект шире и включает в себя улучшение использования глюкозы, снижение артериального давления, уменьшение воспаления и улучшение кровотока и функции сердца.

Вам не нужно каждый день бегать марафоны или ходить часами в спортзал. Просто добавьте физическую активность в свой день и делайте то, что вам нравится.

Откажитесь от сигарет и вейпа

Курение сигарет влияет почти на каждый орган тела и связано как с сокращением, так и с более низким качеством жизни. Не существует безопасного уровня курения - каждая сигарета увеличивает риски развития ряда раковых заболеваний, болезней сердца и диабета.

Даже если вы курите в течение многих лет, бросив курить в любом возрасте, вы можете почти сразу почувствовать пользу для здоровья и устранить много вредных последствий курения.

"Не обманывайте себя, считая, что вейп - это более здоровая альтернатива. Несмотря на ограниченные исследования долгосрочных последствий вейпинга, недавнее исследование показало, что использование электронных сигарет повреждает артерии так же, как и обычные сигареты", - заявляет врач.

Будьте социально активны

Люди, одинокие и социально изолированные, имеют более высокий риск ранней смерти и чаще страдают от сердечных заболеваний, инсульта, деменции, а также тревоги и депрессии.

Хотя мы не полностью понимаем механизмы, это, вероятно, связано как с поведенческими, так и биологическими факторами. Люди, имеющие социальные контакты, более склонны к здоровому поведению.