5 вересня: яке свято і що не можна робити

Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

У День Лупи-брусничника йдуть збирати брусницю, адже зазвичай саме в цей період трапляються заморозки

Яке сьогодні свято. 5 вересня християни святкують День Лупи Брусничника. Лупа був родом з міста Солуні, жив в III столітті н. е. Був рабом Димитрія Солунського, страченого за християнське віросповідання. Після смерті господаря Луп взяв його перстень і окропив свій одяг його кров'ю. Завдяки імені великомученика, персню і своїй вірі, згодом він зміг створити чимало чудес в рідному місті.

Зазвичай у цей день бували заморозки, які нарекли "лупенськими", після них йшли в ліс збирати брусницю. Звідси і пішла назва свята "Брусничник".

Ілюстративне фото (worldluxrealty.com)

Чоловіки з ранку відправлялися на поля прибирати льон і овес. Жінки ж, закінчивши ранкові господарські справи, брали дітей і йшли у ліс за ягодами. На вечерю зазвичай подавали пиріг з брусницею.

Прикмети цього дня:

На святого Лупа овес морозом лупить.

Лупенські заморозки на овес сідають, брусницею сластяться.

Луппі мороз морозить ніс.

Не збереш овес - наковтаєшся сліз.

Якщо не буде ранку, так у вересні не заморозить.

Якщо на Луппа полетіли на південь журавлі - чекай ранньої'зими.

Якщо брусниця поспіла, то й овес дійшов.

Як ми повідомляли, раніше з'явився графік з датами шкільних канікул 2019-2020, загальна тривалість яких не перевищує 30 днів.

Також ми писали про те, що в Мінсоцполітики України оприлюднили графік святкових і вихідних днів в 2020 році.