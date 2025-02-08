Рене Зеллвегер, известная своей ролью Бриджит Джонс, не только талантливая актриса, но и человек, который уделяет большое внимание своему здоровью и счастью.
5 секретов красоты Рене Зеллвегер, которые надо знать каждой женщине, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Women's Health.
Бег - это ее "личное время"
Рене считает бег лучшим способом снять стресс и "проветрить" голову. Для нее это время, когда она может побыть наедине с собой и насладиться моментом.
Садоводство - ее способ медитации
Звезда "Бриджит Джонс" находит спокойствие и умиротворение в садоводстве. Для нее это своеобразная медитация, которая помогает снять напряжение и сосредоточиться на позитиве.
Баланс между работой и личной жизнью
Рене убеждена, что важно находить время для себя и своих увлечений, даже если у вас очень плотный график. Она всегда находит время для того, что приносит ей удовольствие.
Отказ от социальных сетей
Известная звезда считает, что социальные сети могут быть источником стресса и негатива. Поэтому она решила отказаться от них, чтобы сохранить свое душевное спокойствие.
Принятие возраста
Актриса считает, что старение - это естественный процесс, который нужно принимать с достоинством. Она сосредотачивается на том, чтобы быть здоровой и счастливой, независимо от своего возраста.
Рене Зеллвегер 55 лет (фото: Getty Images)
Рене Зеллвегер - это пример того, как можно достичь гармонии и счастья, уделяя внимание своему физическому и ментальному здоровью. Ее секреты просты, но эффективны, и каждый может применить их в своей жизни.
Находите время для себя
Делайте то, что приносит вам удовольствие и помогает расслабиться.
Двигайтесь
Регулярная физическая активность - это залог здоровья и хорошего настроения.
Откажитесь от негатива
Старайтесь окружать себя позитивными людьми и мыслями.
Принимайте себя такими, какие вы есть
Не сравнивайте себя с другими и не гонитесь за идеалами красоты.
Ранее мы рассказывали, что ест 55-летняя Гвен Стефани, которая выглядит вдвое моложе своего возраста.
Также вам будет интересно прочитать, что ест на завтрак Мадонна и в чем секрет ее безупречной фигуры.