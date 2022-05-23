5 найкорисніших овочів на планеті, які ви повинні їсти щодня

Топ-5 овочів, названих науковцями та експертами-дієтологами найкориснішими на Землі, наведені в добірці Advanced Health Care.

Шпинат

Ця зелень, однорічна трав'яниста рослина, має вражаючий склад поживних речовин. Одна чашка (30 грамів) сирого шпинату забезпечує 56% щоденних потреб людини у вітаміні А плюс всю добову потребу у вітаміні К, всього за 7 калорій.

Також шпинат багатий антиоксидантами, які допомагають знизити ризик хронічних захворювань.

Як показало одне дослідження, темно-зелені листові овочі, такі як шпинат, багаті бета-каротином і лютеїном, двома типами антиоксидантів, які пов'язані зі зниженням ризику розвитку раку. Також вчені ще в 2015 році з'ясували, що вживання шпинату може бути корисним для здоров'я серця, оскільки воно може знизити кров'яний тиск.

Шпинат (фото: pixabay.com)

Морква

Морква містить бета-каротин, антиоксидант, який надає популярному овочу яскраво-оранжевий колір і може допомогти запобігти раку.

Одне з досліджень показало, що з кожною порцією моркви в тиждень ризик розвитку раку простати в учасників експерименту знижувався на 5%. За результатами іншого дослідження, вживання моркви також може знизити ризик раку легенів у курців в три рази.

Морква також багата на вітамін С, вітамін К та калій.

Морква (фото: pixabay.com/jackmac34)

Броколі

Броколі належить сімейству хрестоцвітних овочів, і багато на сірковмісне рослинне з'єднання - глюкозинолат, а також на сульфорафан - його побічним продуктом.

Сульфорафан має важливе значення, оскільки має захисну дію проти раку.

Вживання в їжу броколі також може допомогти запобігти іншим видам хронічних захворювань.

Крім здатності запобігати хворобам, броколі також багате поживними речовинами. Одна чашка (91 грам) сирої броколі забезпечує 116% добової потреби у вітаміні К, 135% добової потреби у вітаміні С, а також достатню кількість фолієвої кислоти, марганцю і калію.

Броколі (фото: instagram.com/biotorium)

Часник

Часник використовували в якості лікарської рослини ще в стародавні часи в Китаї та Єгипті.

Основною активною сполукою в часнику є аліцин, рослинна сполука, яка значною мірою відповідає за різні переваги часнику для здоров'я.

Кілька досліджень показали, що часник може регулювати рівень цукру в крові та сприяти здоров'ю серця, а також може бути корисним у профілактиці раку.

Часник (фото: freepik.com)

Брюссельська капуста

Як і броколі, брюссельська капуста належить до сімейства хрестоцвітних овочів і містить ті ж корисні для здоров'я рослинні сполуки.

Також брюссельська капуста містить кемпферол, антиоксидант, який може бути особливо ефективним для запобігання пошкодження клітин.

Вживання брюссельської капусти також може допомогти поліпшити детоксикацію, знизити ризик колоректального раку.

Крім того, брюссельська капуста дуже багата поживними речовинами. Кожна порція містить велику кількість багатьох вітамінів і мінералів, включаючи вітамін К, вітамін А, вітамін С, фолієву кислоту, марганець і калій.

Брюссельська капуста (фото: pexels.com)