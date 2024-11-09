5 роскошных цветов, которые обязательно стоит посадить в ноябре

Пеларгония

Пеларгония - неприхотливое, но чрезвычайно привлекательное растение. Ноябрь - идеальное время для ее посева, поскольку к февралю растения уже развивают крепкие кусты. После этого можно подрезать растение для создания формы и использовать срезанные веточки для размножения черенками.

Этот метод не только экономичен, но и дает садоводам возможность увеличивать коллекцию пеларгоний в саду. Грамотно планируемый посев обеспечит прекрасное цветение в течение всего сезона.

Пеларгония (фото: Википедия)

Бальзамин

Бальзамин, или недотрога, - идеальный выбор для украшения дома яркими красками. Для выращивания бальзамина следует выбрать комнатные или гибридные сорта, лучше приспособленные к домашним условиям. Посев начинается с подготовки рыхлой почвы, богатой питательными веществами и с хорошим дренажем.

Семена не заворачивают, ведь ему нужен свет для прорастания. После посева почву увлажняют распылителем и накрывают контейнером, чтобы создать парниковый эффект. Через 7-14 дней появляются первые побеги, которые затем прореживают для лучшего роста.

Бальзамин (фото: Википедия)

Глоксиния

Глоксиния - это настоящая жемчужина среди цветов благодаря своей утонченной красоте и широкому выбору сортов. Несмотря на слухи о сложности выращивания, правильный подход поможет получить пышное цветение к концу апреля.

Для этого семена глоксинии сеют в легкую почву с вермикулитом, добавляя немного диатомита для защиты корней. Семена часто продаются в форме гранул, которые следует равномерно распределить поверх почвы, немного придавив и увлажнив.

Важно следить за мягкостью гранул, ведь твердые оболочки могут помешать росткам. Накрытый контейнер с посевами размещают в теплом месте под лампой, что способствует прорастанию.

Глоксиния (фото: Википедия)

Эустома

Эустома - растение, пленившее садоводов своей нежностью и изысканностью. Эти цветы популярны, хоть и требуют тщательного ухода. Оптимальное время для посева эустомы - ноябрь, а иногда и декабрь для низкорослых сортов.

Семена эустомы также часто продаются в гранулах, которые следует осторожно размачивать перед посадкой.

После распределения гранул по ровной поверхности грунта их смачивают водой из пипетки. Контейнер с покрытием ставят под лампу для активного прорастания. Соблюдая все шаги, можно наслаждаться цветением эустомы уже с приходом весны.

Эустома (фото: Ukraflora.ua)

Бегония

Бегония - яркое украшение любого сада, известное своим великолепием и простотой ухода. Обычно семена сеют в январе или феврале, но ноябрьский посев обеспечит пышнее цветение.

Важно выбрать подходящий сорт и использовать качественный субстрат. Растению требуется много света, поэтому после посадки горшок держат в хорошо освещенном месте. В феврале бегонию высаживают снова, что придает цветам еще большую красоту в саду.

Бегония (фото: Википедия)