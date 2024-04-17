5 вещей, которые вы не обязаны никому объяснять в жизни

Собственные комплексы часто заставляют человека оправдываться и объяснять что-нибудь перед другими. Но в действительности в большинстве случаев не нужно объяснять свои поступки другим.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit .

Когда говорите "нет"

Многие ощущают необходимость оправдываться и объяснять, когда вы отказываетесь от чего-то или кого-то.

Вместо "нет" можно сказать: "Спасибо, но я не смогу это сделать".

Когда вы чувствуете необходимость оправдываться, вы незаметно подрываете свое право на выбор.

Когда не хотите детей

Иногда в компании людей могут спросить, почему у вас нет детей.

Вы можете отказаться отвечать на этот вопрос, ведь эта тема личная для каждого.

Для некоторых решение не иметь детей может быть просто потому, что они ценят свободу жизни. Остальные хотят посвятить свою энергию браку или карьере.

Следует помнить, за какие-либо собственные решения не нужно оправдываться, ведь это ваша жизнь.

Почему вы одиноки

Часто люди активно ищут вежливые, но жесткие ответы на этот вопрос.

Психотерапевт Эллисон Абрамс рассказала, что отрицательное осуждение кого-то за то, что он одинок и не отвечает ожиданиям общества, совершенно неприемлемо.

Вопрос "почему ты до сих пор одинок" может показаться почти обвинительным и усилить паранойю, что если вы не в паре, то с вами что-то не так.

Советы, как воспитывать ребенка

Часто люди любят делиться незваными советами по поводу воспитания ребенка.

Независимо от того, как вы решаете воспитывать своих детей, вы часто слышите советы. То, что члени семьи критикует ваше воспитание, наносит вред. Даже нелестный комментарий незнакомого человека может поразить.

Следует помнить, что это ваш ребенок и только родители решают, как лучше для него.

Почему вы не пьете

Если человек намеренно решает не употреблять алкоголь, то на каждой вечеринке это будет неизбежной темой для разговора.

Никто не знает, по каким причинам человек отказался от алкоголя. Возможно, это произошло по причинам со здоровьем и это болезненная для нее тема.

Поэтому не стоит объяснять другим о своих действиях и поступках, ведь люди не всегда поймут вас.