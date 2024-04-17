5 речей, які ви не зобов'язані нікому пояснювати у житті

Власні комплекси часто змушують людину виправдовуватися і пояснювати щось перед іншими. Але насправді в більшості випадків не потрібно пояснювати свої вчинки іншим.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit .

Коли кажете "ні"

Багато хто відчуває потребу виправдовуватись і пояснювати, коли ви відмовляєтесь від чогось або когось.

Замість "ні" можна сказати: "Дякую, але я не зможу це зробити".

Коли ви відчуваєте потребу виправдовуватися, ви непомітно підриваєте своє право на вибір.

Коли не хочете дітей

Інколи в компанії людей вас можуть запитати, чому у вас немає дітей.

Ви можете відмовитись відповідати на це питання, адже ця тема особлива для кожного.

Для деяких рішення не мати дітей може бути просто тому, що вони цінують свободу життя. Інші хочуть присвятити свою енергію шлюбу чи кар’єрі.

Варто пам'ятати, за будь-які власні рішення не потрібно оправдовуватись, адже це ваше життя.

Чому ви самотні

Часто люди активно шукають ввічливі, але тверді відповіді на це запитання.

Психотерапевт Еллісон Абрамс розповіла, що негативне засудження когось за те, що він самотній і не відповідає очікуванням суспільства, зовсім неприйнятно.

Запитання "чому ти досі самотній" може здатися майже звинувачувальним і посилити параною, що якщо ви не в парі, то з вами щось не так.

Поради, як виховувати дитину

Часто люди люблять ділитися непроханими порадами з приводу виховання дитини.

Незалежно від того, як ви вирішуєте виховувати своїх дітей, ви часто чуєте поради. Те, що член сім’ї критикує ваше виховання, завдає шкоди. Навіть невтішний коментар незнайомої людини може вразити.

Варто пам'ятати, що це ваша дитина і тільки батьки вирішують, як краще для неї.

Чому ви не п'єте

Якщо людина свідомо вирішує не вживати алкоголь, то на кожній вечірці це буде неминучою темою для розмови.

Ніхто не знає, з яких причин людина відмовилась від алкоголю. Можливо це сталось через причини зі здоров'ям і це болюча для неї тема.

Тому не варто пояснювати іншим про свої дії та вчинки, адже люди не завжди вас зрозуміють.