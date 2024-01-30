5 вещей, которые все забывают стирать, хотя должны это делать

Стирка стала привычным ритуалом. У каждого человека есть в гардеробе вещи, которые он забывает стирать. Всем кажется, что такая одежда мало пачкается, но это ошибка.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Наматрасник

Менять постельное белье рекомендовано каждую неделю. Однако многие люди забывают о том, что наматрасник также нужно чистить.

Делать это не стоит так же часто, как и остальное белье, однако забрасывать чехол в стиральную машину рекомендуют по крайней мере раз в месяц.

Однако если вы пускаете на кровать домашних животных, то делать это можно гораздо чаще.

Декоративные подушки

Декоративные подушки могут начать смотреться не совсем хорошо, если их долго не очищать. Стирать декоративные подушки следует из диванов, кресел и спален.

Такие вещи следует стирать каждые три - шесть месяцев для того, чтобы они оставались свежими и чистыми.

Шторы

Шторы могут накапливать пыль и грязь, поэтому в основном вам нужно снимать их каждый год и осторожно и тщательно стирать.

Если же ваши шторы нельзя стирать в стиральной машинке, вам нужно обязательно протереть их от пыли.

Одеяла

Многие забывают стирать одеяла. Делать это следует не реже, чем раз в три месяца. Однако если вы обнаружите, что на одеяле появились пятна или запах, то следует постирать его сразу.

Кухонные предметы

На кухне много разнообразных предметов из ткани, которые могут накапливать внутри немало бактерий и пыли.

Поэтому то, что регулярно контактирует с едой, нужно часто очищать и стирать.