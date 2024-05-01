5 вещей, которые "работают" против человека после 40 лет
Возраст и вредные привычки оставляют свой след на лице каждой женщины. Диетолог назвала привычки, которые работают против человека, когда ему за 40 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Алисы Прошак.
Недостаточная физическая активность
После 40 лет некоторые женщины могут стать менее активными из-за занятости на работе, семейных обязанностей или просто усталости.
Эксперт рассказала, что недостаточная физическая активность способствует уменьшению мышечной массы и увеличению процента жировой ткани.
Неправильное питание
Следует помнить, что с возрастом может изменяться отношение к питанию. И некоторые женщины могут не уделять внимания разнообразию и качеству пищи.
Или наоборот начинают делить еду на "плохую" или "хорошую".
Однако это может приводить к излишнему весу и увеличению риска развития болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Стресс и эмоциональное переистощение
Стресс и эмоциональное переистощение могут привести к увеличению выработки гормона кортизола, что способствует накоплению жировых запасов, особенно в области живота.
Слишком много алкоголя
Следует помнить, что алкоголь усугубляет симптомы перименопаузы, такие, как приливы, головные боли, скачки давления и перепады настроения.
А это приводит к нарушению сна, повышает кортизол, уменьшает восстановление после тренировки и повышает тревогу.
К тому же алкоголь обладает высокой калорийностью и имеет пользы для здоровья. Диетолог отметила, что не обязательно полностью отказываться от алкоголя. Если оставить только 2 или менее напитков в неделю, это значительно улучшит состояние.
Отрицательное отношение к себе
Часто женщинам присутствует такая черта, как нелюбовь к себе и телу. В частности, таковые могут наблюдаться в юности и в зрелом возрасте.
Но это может приводить не только к повышению неуверенности в себе, но и к спазмам и мышечным зажимам.
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