5 вещей, которые "работают" против человека после 40 лет

Возраст и вредные привычки оставляют свой след на лице каждой женщины. Диетолог назвала привычки, которые работают против человека, когда ему за 40 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу диетолога Алисы Прошак.

Недостаточная физическая активность

После 40 лет некоторые женщины могут стать менее активными из-за занятости на работе, семейных обязанностей или просто усталости.

Эксперт рассказала, что недостаточная физическая активность способствует уменьшению мышечной массы и увеличению процента жировой ткани.

Неправильное питание

Следует помнить, что с возрастом может изменяться отношение к питанию. И некоторые женщины могут не уделять внимания разнообразию и качеству пищи.

Или наоборот начинают делить еду на "плохую" или "хорошую".

Однако это может приводить к излишнему весу и увеличению риска развития болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Стресс и эмоциональное переистощение

Стресс и эмоциональное переистощение могут привести к увеличению выработки гормона кортизола, что способствует накоплению жировых запасов, особенно в области живота.

Слишком много алкоголя

Следует помнить, что алкоголь усугубляет симптомы перименопаузы, такие, как приливы, головные боли, скачки давления и перепады настроения.

А это приводит к нарушению сна, повышает кортизол, уменьшает восстановление после тренировки и повышает тревогу.

К тому же алкоголь обладает высокой калорийностью и имеет пользы для здоровья. Диетолог отметила, что не обязательно полностью отказываться от алкоголя. Если оставить только 2 или менее напитков в неделю, это значительно улучшит состояние.

Отрицательное отношение к себе

Часто женщинам присутствует такая черта, как нелюбовь к себе и телу. В частности, таковые могут наблюдаться в юности и в зрелом возрасте.

Но это может приводить не только к повышению неуверенности в себе, но и к спазмам и мышечным зажимам.