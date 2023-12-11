5 вещей, которые мастера маникюра никогда не будут делать со своими ногтями

Мастера маникюру постоянно видят ногти своих клиентов и делают их лучшими. В частности, они составили список вещей, которые они никогда не делали бы со своими ногтями, опираясь на опыт.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Грызть ногти

Мастер маникюра Кристина Тран рассказала, что она никогда не будет грызть свои ногти. Она отметила, что это вообще не гигиенично.

"Есть много людей, которые неправильно моют руки, особенно под ногтями. Я задумалась, действительно ли люди, которые грызут ногти, знают, что они кладут в рот. Большинство моих клиентов говорят, что делали это из-за тревоги", - добавила она.

Дезинфицированные инструменты

Иногда мастера обманывают клиентов, используя грязные инструменты.

Чтобы узнать, было ли все продезинфицировано, нужно просто спросить у мастера или иметь возможность наблюдать, как они это делают.

"Колупаться" в когтях

По словам мастера, самое главное, что бы она ни делала со своими ногтями - это сдирать их.

"Колупание" может вызвать дополнительные проблемы, например открытые раны, язвы, возможную инфекцию или грибок.

Сдирать гель или наращивание

Отслойка геля забирает слои ногтя. Если вы будете делать это неоднократно, это значительно ослабит естественные ногти и потенциально приведет к постоянному повреждению.

"За семь лет работы маникюрным техником я научился держаться подальше от многих вещей. Единственное, чего я никогда не сделаю со своими ногтями, это сдирать гель", - сказала Кристина Тран.

Не увлажнять руки

Ключевым фактором в уходе за руками является регулярное увлажнение рук и ногтей. Существует очень много кремов на любой вкус и кошелек, потому не стоит игнорировать эту процедуру.

Особенно летом кожа рук требует наибольшего увлажнения, поскольку страдает от шелушения и сухости. Также нужно пить достаточное количество воды, избегая обезвоживания организма, потому что это сразу сказывается на ногтях. Из-за нехватки влаги они начинают ломаться.