5 простых признаков, что у вас здоровые отношения с родителями во взрослом возрасте

Крепкие и здоровые отношения с родителями способствуют адекватному общению с ними. Они дают много положительных эмоций и то, что мы всегда можем обрести поддержку, даже если уже выросли. Следует знать о признаках, свидетельствующих о нормальных отношениях с родителями во взрослом возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу психолога Ирины Кулик.
Это объясняется тем, когда вы уважаете своих родителей, и они также уважают ваши взгляды и решения. Если родители поддерживают вас во всех начинаниях, то у вас идеальные родители. Ведь всегда в любом деле важна поддержка родных, но бывают и случаи, когда этого нет.
Психолог рассказала, что здоровые отношения относить с родителями говорят о том, вы можете с ними откровенно обсуждать любые темы и высказывать свои мысли без страха перед осуждением.
В частности, в случае необходимости вы можете поддерживать друг друга эмоционально и физически.
Плохо, когда дети скрывают свои эмоции от родителей. Часто это признак большой проблемы в отношениях ребенка с мамой или папой.
Не закрывайтесь от ребенка и не отвлекайте его от чувств. Внимательно слушайте и старайтесь понять.
У каждого из нас есть свое собственное пространство и возможность принимать собственные решения, не чувствуя навязчивости.
Вы можете наслаждаться временем, проведенным вместе с родителями, делиться интересами и весельем. В такие моменты вы не будете опасаться, что родители вас не поймут или осудят за какие-то действия.
В частности, вы будете точно уверены, что вы рядом с людьми, с которыми вам хорошо.
Универсальных стратегий и волшебных советов нет. Каждая ситуация индивидуальна. Если вы решили наладить отношения, отталкивайтесь от вашего опыта и истории отношений с родителями.
Сначала нужно понять, что вы уже делали и что из этого вышло.
Но сначала убедитесь, что вы действительно готовы к налаживанию отношений с родителями. Лучше всего сесть и составить список из 5-10 ответов на вопрос "зачем", чтобы каждый следующий пункт следовал из предыдущего. Это поможет понять, что вы ожидаете от коммуникации.
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