5 продуктов, которые вызывают дискомфорт и вздутие живота

Каких продуктов избегать

Зажаренная еда

По словам нутрициолога Анастасии Краевской, слишком зажаренная пища, особенно во фритюре, может нарушать пищеварение.

Лучше выбирать другие методы приготовления пищи, такие как запекание или пассерование.

Сахарные заменители

Такие продукты могут вызвать вздутие и нарушения пищеварения. Необходимо научиться читать этикетки и выбирать продукты без этих подсластителей.

Потребление сахара в избыточном количестве, безусловно, наносит вред. Сахар является участником и провокатором множества реакций, вносящих изменения в функционирование различных систем организма.

Известно, что избыток в рационе человека блюд и напитков, содержащих большое количество сахара, способствует развитию стоматологических заболеваний, увеличивает риск повышения глюкозы в крови, приводит к увеличению веса.

Цитрусовые

Фрукты с высоким содержанием кислоты могут вызвать изжогу. Если есть проблемы с кислотным рефлюксом, то лучше избегать этих продуктов.

Фасоль

Она содержит не перевариваемые волокна, которые могут вызвать вздутие и нарушение пищеварения.

Эксперт советует замачивать фасоль перед приготовлением или добавлять овощи в блюдо, чтобы снизить дискомфорт.

Соль

Чрезмерное количество соли может приводить к отекам. Следует выбирать продукты с низким содержанием натрия.

Высокое содержание соли в пище может раздражать желудочно-кишечный тракт и приводить к язвам и воспалению слизистой желудка.

Некоторые исследования показывают, что чрезмерное потребление соли может увеличить риск развития определенных видов рака, включая желудка.

Продукты, которые полезны для пищеварения

Потребление достаточного количества чистой воды необходимо для здорового пищеварения. Жидкость помогает отходам проходить через вашу пищеварительную систему.

В то время как для здорового кишечника нужна клетчатка из разных источников, таких как:

цельнозерновой хлеб

коричневый рис

фрукты и овощи

фасоль

овсянка

Пробиотики - так называемые "полезные бактерии", которые естественно встречаются в кишечнике. Их можно обнаружить в живом натуральном йогурте или в форме добавок в аптеке.