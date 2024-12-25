Гастроэнтеролог назвала 5 продуктов, которые помогают от вздутия живота

Вздутие живота может вызывать острую боль, от которой иногда может бросать в жар. Стоит добавить в рацион продукты, которые смогут облегчить состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу гастроэнтеролога Евгении Белинской.

Имбирь

По словам эксперта, в его состав входят активные соединения гингерол и шогаол, которые стимулируют секрецию желудочного сока и желчи.

Также имбирь обладает противорвотным действием, противовоспалительными и антибактериальными свойствами. К тому же имеет карминативное действие, то есть способствует выведению газов.

Ананас

Фрукт содержит бромелаин, который способствует расщеплению белков. Высокое содержание воды и клетчатки положительно влияют на моторику кишечника.

Чай из мяты

Он обладает спазмолитическими свойствами на ЖКТ, ментол в напитке улучшает перистальтику кишечника.

Йогурт и другие кисломолочные свойства

Такие продукты могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на вздутие. С одной стороны, они являются прекрасным источником пробиотиков, с другой - наличие лактозы, подсластителей в составе и чрезмерное потребление может давать обратный эффект.

Бананы

Благодаря высокому содержанию калия они способствуют выведению жидкости, также содержат слизеподобные вещества, которые имеют обволакивающий эффект.

Важно придерживаться нормы - не более 1-2 бананов в день.

Папайя

Содержит фермент папаин, который помогает расщеплять белки до аминокислот, улучшает перистальтику.

Людям с аллергией на латекс, стоит употреблять папайю с осторожностью, поскольку в незрелых плодах содержатся латексоподобные соединения.

Также фрукт не рекомендован беременным, из-за влияния на гладкую мускулатуру матки. Имбирь, ананас и папайю нельзя употреблять при наличии язвенной болезни желудка и с осторожностью следует есть при ГЭРБ (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) или при индивидуальной чувствительности к продукту.

Чай с мятой не всегда подходит пациентам с ГЭРБ, так как может дополнительно расслабить нижний пищеводный сфинктер.