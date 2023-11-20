5 продуктов, которые категорически нельзя разогревать в микроволновке: вы будете удивлены

Рис

По данным исполнительного органа Департамента здравоохранения Соединенного Королевства, остатки риса могут содержать споры бактерий, выживающих после начального этапа приготовления.

Специалисты говорят, что при неправильном разогреве эти споры могут размножаться, усугубляя риск пищевого отравления. Если решили разогреть рис, то нагрейте его быстро.

Курица

Если неправильно разогревать, это будет способствовать размножению вредных бактерий из-за недостаточной температуры. Разогрев курицы с внутренней температурой 74°C очень важен, чтобы избежать опасности для здоровья.

Структура тканей нарушается, из волокон выделяются канцерогены и есть риск отравления.

Шпинат и другая листовая зелень

Речь идет о блюдах с зеленью. Важно помнить, что повторный нагрев может привести к потере его пищевой ценности.

Все потому, что нитраты в ней при нагревании превращаются в потенциально вредные нитриты, из-за которых можно получить расстройство желудочно-кишечного тракта.

Эксперты рекомендуют добавлять зелень после приготовления. Тогда блюдо будет полезнее.

Картофель

Важно помнить, если после приготовления картофель оставить при комнатной температуре слишком долго, то есть риск размножения вредных бактерий.

Если после этого его разогреть в микроволновке, может возникнуть пищевое отравление. Также крахмал распадается, активнее скапливается в организме, что приводит к накоплению жира.

Яйца

Если повторно разогревать яйца в микроволновке, то это может изменить их белковую структуру и вызвать проблемы с пищеварением.

В частности, если нужно разогреть яйца, рекомендуется делать это при низкой температуре или съесть их сразу.

Если разогревать яйца в скорлупе, то внутри образуется парниковый эффект, словно в скороварке. Это может привести к тому, что яйцо просто взорвется и вместо того, чтобы сэкономить время, вы потратите его на уборку.