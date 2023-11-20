5 продуктів, які категорично не можна розігрівати в мікрохвильовці: ви будете здивовані

Рис

За даними виконавчого органу Департаменту охорони здоров'я Об'єднаного Королівства, залишки рису можуть містити спори бактерій, які виживають після початкового етапу приготування.

Фахівці кажуть, що при неправильному розігріванні ці спори можуть розмножуватися, посилюючи ризик харчового отруєння. Якщо вирішили розігріти рис, то нагрівайте його швидко.

Курка

Якщо неправильно розігрівати, то це буде сприяти розмноженню шкідливих бактерій через недостатню температуру. Розігрівання курки з внутрішньою температурою 74°C дуже важливе, щоб уникнути небезпеки для здоров'я.

Структура тканин порушується, з волокон виділяються канцерогени і є ризик отруїтися.

Шпинат та інша листова зелень

Йдеться про страви з зеленню. Важливо пам'ятати, що повторне нагрівання може призвести до втрати її харчової цінності.

Все через те, що нітрати в ній при нагріванні перетворюються на потенційно шкідливі нітрити, через які можна отримати розлад шлунково-кишкового тракту.

Експерти рекомендують додавати зелень вже після приготування. Тоді страва буде корисніша.

Картопля

Важливо пам'ятати, якщо після приготування картоплю залишити за кімнатної температури надто довго, то є ризик розмноження шкідливих бактерій.

Якщо після цього її розігріти в мікрохвильовці, то може виникнути харчове отруєння. Також крохмаль розпадається, активніше накопичується в організмі, що призводить до накопичення жиру.

Яйця

Якщо повторно розігрівати яйця в мікрохвильовці, то це може змінити їхню білкову структуру та спричинити проблеми з травленням.

Зокрема, якщо треба розігріти яйця, рекомендується робити це за низької температури або зʼїсти їх одразу.

Якщо розігрівати яйця у шкарлупі, то всередині утвориться утворюється парниковий ефект, немов в скороварці. Це може призвести до того, що яйце просто вибухне і замість того, щоб заощадити час, ви витратите його на прибирання.