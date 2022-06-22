10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя

Буває, що жінки нещасні у стосунках через чоловіка, який принижує, знецінює, маніпулює і використовує. А мав би бути опорою, другом, партнером, і бути на її боці, що б не сталося. Жінки роками терплять таке ставлення, думаючи, що це норма, "вона заслужила" та й інші чоловіки такі самі.

Дивіться нижче в матеріалі Lite про 10 ознак, що чоловік, який поруч з вами, насправді вас руйнує.

Він забороняє вам зустрічатися і спілкуватися з друзями

На думку психологів, якщо чоловік забороняє вам спілкуватися з колом людей, яких ви знали до знайомства з ним, він хоче зробити вас своєю власністю. Він всіляко намагатиметься обмежити чужий вплив на вас.

Він вас ображає

Будь-які принизливі прізвиська, висміювання недоліків, нехай вони навіть позиціонуються як гумор, несуть в собі мету зачепити і образити. Якщо ви обуритеся, вам, скоріше за все закинуть, що ви видумуєте, не розумієте гумор і надто чутливі.

Він звинувачує вас у своїх невдачах

Саме так чоловік намагається довести, що він ні в чому не винен, і намагається перекласти на вас відповідальність. Якщо щось не вийшло - це ви "накаркали", запізнився на роботу і отримав догану - це ви будильник не поставили, прибив молотком пальця - це ви під руку говорили і так далі.

Він зловживає алкоголем (наркотиками)

Якщо поруч з вами чоловік з залежностями, ви отримаєте не просто тирана, а тварину - безконтрольну, грубу і позбавлену людського обличчя.

Ви його боїтеся

Чоловік має викликати у вас відчуття надійності і безпеки, а не страх. Якщо чоловік намагається принизити вас або залякати, то такі стосунки краще закінчити.

Він карає вас за час без нього

Якщо ви на кілька годин йдете на зустріч і робите це без згоди партнера, то далі йде покарання. Вдома ви отримаєте скандал, погрози. Або ж він зачинить двері, якщо ви не повернетеся до вказаного ним часу.

Він вимагає від вас рабської покірності

Якщо у будь-яких ситуаціях є лише одна правильна думка, і вона належить йому, варто задуматися. З вами не радяться, ваша думка не враховується, від вас вимагається абсолютна покірність? Задумайтеся, врешті-решт ви особистість, а не рабиня.

Він ревнує вас до кожного стовпа

Ревнощі - не ознака кохання. Це маячок власника. Коли вас ревнують до всього, що рухається, то тут пахне тотальним контролем і клінікою.

Він управляє вами своїми емоціями

Наприклад, якщо ви з ним не згодні, він демонстративно ображається і загрожує розривом, щоб покарати вас. Він буде раз у раз викликати у вас почуття провини, тим самим прив'язуючи до себе.

Він проявляє фізичне насильство

Це, мабуть, найстрашніше, що може бути у відносинах. Якщо чоловік проявляє агресію, то з часом вона переростає в побої. Якщо він може принизити вас словом, то що йому заважає підняти на вас руку? У такій ситуації не потрібно чекати дива - він не виправиться ні заради вас, ні заради дітей.